نصائح من الفاشينيستا روان لاطلالات عصرية للشابات الممتلئات

تعاني الشابات الممتلئات من اختيار الملابس الملائمة لأجسامهن وتنسيق الاطلالات التي تجمع بين الأناقة والعصرية، وخاصة أنهن يفتقدن للثقة بالنفس ويخجلن من قوامهن، لكن اليوم أصبحت الكثير من دور الأزياء العالمية تهتم بتقديم الملابس الرائعة للنساء والشابات الممتلئات مؤكدة فكرة أن الموضة للجميع وأن على جميع النساء أو يشعرن بالفخر من مظهرهن الخارجي مهما كان، والانفلونسر روان بن حسين كانت أكبر مثال على ذلك حيث أنها وبالرغم من تمتعها بقوام ممتلئ فهي تختار وتنسق أجمل الاطلالات العصرية وذلك بسبب ثقتها بنفسها وبجمالها.

ولذلك اليك بعض النصائح لتنسيق أجمل الاطلالات للمتلئات بأسلوب روان.

اطلالات كاجوال في الجينز استوحيها من روان:

الجينز يعتبر قطعة أساسية في خزانة كل سيدة ولاسيما الشابات، ومن بينهن روان التي نجحت في تنسيق عدد من الاطلالات المميزة فيه.

وفي البداية اختارت قصة الجينز التي تناسبها ومن ثم نسقت معه حسب المناسبة اما السويتر الناعمة بألوان زاهية مثل الزهري والأحمر أو اختارت معه جاكيت البليزر لاطلالة أكثر عصرية.

روان بن حسين في لوك شبابي في الجينز

الفساتين الميدي والقصيرة بأسلوب روان:

للمناسبات المسائية تختار روان الفساتين القصيرة والميدي وتنسقها بأسلوب مميز يناسب قوامها، حيث تختار اما القصات المحددة الخصر، أو تلك المصنوعة من أقمشة الستريتش، وتنسق معها اكسسوارات مميزة من أحذية كعب عالي وحقائب يد أنيقة.

Advertisements



من قال ان اللون الأبيض للنحيفات فقط؟

من يتابع أسلوب روان في الموضة يلاحظ أنها تعشق اللون الأبيض وتنسقه لمختلف المناسبات، وبذلك فهي أثبتت أن هذا اللون هو ليس حكراً فقط على اطلالات نحيفات القامة، لكن السر هو تنسقها لهذا اللون بأسلوب يتناسب مع قوامها حيث تختار بنطلون وتوب مع كيمونو معرق من فوقهما، أو بنطلون وجاكيت بليزر محدد الخصر، أو تعتمد هذا اللون على فستان سهرة ذو قصة ناعمة.

شاهدي بالصور أجمل اطلالات المدونة والانفلونسر روان واستوحي منها أجمل الاطلالات وأكثرها عصرية

قد يهمك ايضاً:

أسهل طريقة لاعتماد بنطلون الجينز بأناقة من فيكتوريا بيكهام

الجينز الممزق من وحي النجمات العالميات