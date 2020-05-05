لماذا قصة البوب هي الخيار المثالي بعد الحجر المنزلي؟

تبدو قصة البوب للبعض بسيطة للوهلة الأولى، إلا أنها من أجمل قصات الشعر العصرية، التي تمنح المرأة إطلالة حيوية ومتألقة. إضافة الى أنها تتماشى ومعظم تسريحات الشعر، المستقيمة والويفي والمرفوعة... وبما أن انتهاء الحجر المنزلي قد يتزامن مع بداية الصيف وشهر رمضان، فإن قصة البوب هي الخيار المثالي للمرأة، كونها تسريحة عملية ومريحة وملائمة لمختلف الأوقات. وفي هذا المقال، رصدنا لك أشكالاً مميزة لقصة البوب من إنستقرام، لتختاري واحدة منها بعد انتهاء الحجر وفتح صالونات الشعر.



قصة البوب مع الأطراف غير المتساوية

إنها قصة شبابية عصرية، ومريحة جداً، وهي تعتمد على أطراف الشعر غير المتساوية والغرة الطويلة. ومع قصة البوب مع الأطراف غير المتساوية، بإمكانك الحصول على أجمل إطلالة صيفية، من خلال اعتماد تسريحة الشعر المستقيم مع الغرة الجانبية أو تسريحة الشعر الويفي الناعم مع الغرة النصفية.



قصة البوب غير المتماثلة

إنها قصة عصرية جداً ومبتكرة، ترتكز على الشعر بطول غير متساو على الجانبين، حيث يبدو أحد الجانبين أطول من الآخر. اعتمديها مع الغرة الجانبية ذات الحجم الكبير والمموّجة بشكل عفوي، لا سيما إذا كان شعرك خفيفاً، لأنها ستمنحه الكثافة وتظهره أكثر حجماً.



قصة البوب الكلاسيكية

ترتكز هذه القصة على الشعر القصير الذي يصل طوله الى أسفل الفكين أو يكون طويلاً بعض الشيء يصل الى الأكتاف، الى جانب الغرة الجانبية الطويلة. ولإطلالة صيفية أو رمضانية أنيقة، اعتمدي معها تسريحة الويفي الناعم المنسدل مع الغرة الجانبية، واسحبيها من الجهة الأخرى وراء الأذن.

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قصة البوب الطويل مع الغرة النصفية الطويلة

الغرة النصفية الطويلة تضفي على الشعر مظهراً أنيقاً وجذاباً، لذلك بإمكانك اعتماد قصة البوب الطويل مع الغرة النصفية التي تأتي أكثر طولاً من باقي الشعر. واختاري معها تسريحة الشعر المستقيم، التي ستمنحك إطلالة في غاية الجمال والرقي.



قصة البوب المتساوية الطول

يصل طول الشعر في هذه القصة الى مستوى الكتفين، حيث يكون الشعر فيها متساوي الطول، الى جانب الفرق النصفي الذي يضفي على الشعر إطلالة جذابة. علماً أن هذه القصة تناسب صاحبات الوجه الطويل، حيث تؤطر الوجه بنعومة فائقة.

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