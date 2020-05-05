الامارات | دول أوربية تحذر منها...أعراض غامضة عند الأطفال مشابهة ل"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن دول أوربية تحذر منها...أعراض غامضة عند الأطفال مشابهة ل"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر أطباء في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، من مخاطر ظهور حالات التهاب نادرة لدى الأطفال ربما تكون مرتبطة بفيروس كورونا. وأصدرت جمعية العناية المركزة للأطفال في بريطانيا تنبيهاً للأطباء مشيرة، إلى أنه في الأسابيع الثلاثة الماضية، كانت هناك زيادة في عدد الأطفال الذين يعانون من "حالة التهابية متعددة تتطلب رعاية مكثفة" في لندن وفي جميع أنحاء البلاد.

وقالت الجمعية إن هناك "قلقا متصاعداً" من أن أعراض الالتهابات قد تكون مرتبطة بكوفيد- 19 لدى الأطفال أو أن مرضاً مختلفاً غير معروف قد يكون وراء ذلك.

الأعراض مشابهة لأعراض متلازمة "كاواساكي" النادرة أو ما يعرف بمتلازمة الصدمة السامة، وهو مرض نادر يصيب الأطفال دون الخامسة. وتسبب متلازمة كاواساكي التهاباً في جدران الأوعية الدموية، التي تضعف الشرايين التاجية وقد تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية والإصابة بنوبة قلبية، بحسب ما نشره موقع صحيفة "بيلد" الألماني.

وغالباً ما يعاني الأطفال المصابون بهذه الحالة الغامضة الجديدة أعراضاً مشتركة بين أعراض كورونا والمتلازمة السامة " كاواساكي" من آلام في المعدة والتهاب القلب و"أعراض الجهاز الهضمي"، والتي يمكن أن تشمل القيء والإسهال.

لهذا السبب يجب إحالة المرضى الذين تظهر عليهم هذه الأعراض إلى المستشفيات مباشرة، بحسب ما نشره موقع "الإندبندنت" البريطاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news