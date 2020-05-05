حكاية "مج زغلول" ورحلة منة من الحقوق إلى يد صاحبة السعادة

"أنا مشوفتش رد فعل الفنانة وقتها، بس ربنا عوضنى بأكتر ما كنت أتمنى ولا عمرى تخيلت إنها هتستخدمه فى إعلان رمضان بيشوفوه ملايين"..هكذا عبرت "منة عادل" عن فرحتها العارمة حينما ظهرت الفنانة "إسعاد يونس" فى أحد إعلانات رمضان وبرفقتها كوب على هيئة شخصية زغلول من صنع يديها.

عن كواليس وصول "مج" منة لصاحبة السعادة إسعاد يونس قالت: كان عبارة عن تحدى لمدة أسبوع فى إحدى جروبات الفيس بوك يدعى"ارسم لعمل شخصيات بكيزة وزغلول"، والجروب أعلن عن إشراف إسعاد يونس على التحدى وستتابع كل الفنانين.

فى البداية ترددت منة فى الاشتراك تخيلا منها بعدم قدرة الفنانة على متابعة هذا العدد، لكنها فوجئت بامتداد التحدى لمدة أسبوع آخر فقررت عمل شخصية زغلول على المج، وبعد إعلانها عن الصورة نالت إعجاب إسعاد يونس على الفور، وتواصلت معها إحدى مسئولات "السوشيال ميديا" لصاحبة السعادة لتهديها المج.

شعرت منة بفرحة لا يمكن التعبير عنها بالكلمات ولكن أحيانا تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فقبل تسليم المج والذى استغرقت فى تنفيذه ثلاثة أيام كسر منها، فصنعت مج آخر فى غضون ثلاث ساعات فقط، وأضافت منة:"كان نفسى أوى أعرف رد فعلها لما شافته بس ده محصلش لكن أول يوم رمضان اتفاجئت لما مسئولة السوشيال ميديا كلمتنى وقالتلى شوفى الإعلان".

منة عادل بالأساس خريجة كلية الحقوق، وهاوية للرسم ففضلت امتهان الرسم وصناعة "المج" بالصلصال الحرارى عن العمل بشهادتها، وكانت بدايتها من حوالى 7 سنوات حينما تعرفت على خامة الصلصال الحرارى ولكنها كانت غير منتشرة فى مصر فاضطرت لشرائها من الخارج من الصين وكندا، وكانت تلك أكبر المعوقات التى واجهتها فى البداية بالإضافة إلى إقامتها فى بور سعيد حيث كانت تضطر لشراء بعض المواد من القاهرة.

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أما عن تنفيذ "المجات" فتقول إنه لا يستغرق وقتا طويلا مقارنة بالتفكير فى الفكرة نفسها التى تأخذ وقتا طويلا من منة تصل لثلاثة أيام، وعن ثانى الشخصيات التى نالت إعجاب الناس بعد شخصية إسعاد يونس، فكانت للفنان محيى إسماعيل.

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