تعرف على أبرز النصائح الهامة للعناية بالشعر الخفيف ومنع تساقطه

يفقد الناس الشعر لأسباب متنوعة؛ إذ يمكن أن يتسبب المرض والأدوية (مثل العلاج الكيميائي لعلاج السرطان) في تساقط الشعر؛ وقد يكون تساقط الشعر أمراً موروثاً من الوالدين أيضاً، غالباً ما يكون الشعر خفيفاً لأنه ذو بنية رقيقة وهشة – أو لأنه تم استخدام الكثير من المواد الكيميائية شديدة التأثير عليه – لذلك ينكسر بسهولة.

هذه نصائح للعناية بالشعر سوف تساعدك في حماية شعرك ومنع المزيد من فقدان الشعر وزيادة كثافة شعرك الحالي:

جرب الصبغ والتلوين لمنع فقدان الشعر

بشكل عام فمن المحتمل أن تمتلك شعر صحي للغاية حتى لو كان لديك ميل وراثي للإصابة بتساقط الشعر؛ لذلك يمكن أن تجعل شعرك يستفيد من لون صبغة دائمة أو شبه دائمة لإعطاء البنية والكثافة للشعر.

يمكن للأدوية أن تضعف الشعر مما يتسبب في كسره أو تساقطه؛ تعتبر الصبغة شبه الدائمة جيدة في هذه الحالة أيضاً لأنها لا تحتوي على الأمونيا أو البيروكسيد؛ لن تسبب الضرر للشعر لكنها ستمنح البنية والكثافة لشعرك.

إذا كان شعرك ذو بنية خفيفة فإن صبغة اللون شبه الدائمة أو الدائمة ستكون جيدة طالما يتم تطبيقها بشكل احترافي؛ يمكن أن يتم صبغ الشعر بشكل زائد عن الحاجة بكل سهولة مما يؤدي إلى تضرره ويمكن أن يتسبب ذلك في المزيد من تساقط الشعر.

استخدم منتجات تكثيف الشعر

تحتوي العديد من منتجات بناء وتكثيف الشعر على البارافين Paraffin وهو شمع العسل؛ ويعتبر هذا الشمع غير جيد بالنسبة للشعر لأنه يتراكم ويمكن أن يتسبب في تكسر الشعر.

وفي جميع الأحوال تعدُ منتجات التكثيف المباعة في الصالونات مساعدة ومفيدة للشعر؛ وهذه المنتجات لن تزيد وزن الشعر ولن تسبب له الضرر؛ على سبيل المثال المنتج موس Mousse يمكن تطبيقه على منطقة جذر الشعر من أجل تدعيم الشعر ثم بعد تطبيقه قم بتجفيف منطقة الجذر بواسطة ضغط خفيف بفرشاة الشعر لزيادة الكثافة وفي النهاية استخدم بخاخ مثبت خفيف لتثبيت الشعر.

اغسل شعرك بالشامبو والبلسم عندما يتسخ

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تعتبر أفضل وسيلة لحماية الشعر هي غسله عندما يكون متسخاً باستعمال الشامبو فقط؛ لأن الشعر الخفيف يصبح أكثر اتساخاً؛ ويحتاج الأشخاص ذوو الشعر الخفيف إلى غسل شعرهم بالشامبو بشكل متكرر- بالرغم من أن الشعر الناعم يتكسر بسهولة أكبر؛ ولهذا السبب يستفيد الشعر الناعم الخفيف من الشامبو الجيد وبلسم تكثيف الشعر.

العثور على نموذج تسريحة يناسب الشعر الخفيف

لا ينبغي أن يُعتبر استخدام مجففات الشعر مشكلة حتى لو كان لديك شعر خفيف؛ ومع ذلك ينبغي أن تكون حذراً للغاية بخصوص فكرة تطبيق الحرارة العالية بشكل مباشر على الشعر؛ إذ يمكن أن تؤدي مكواة التسبيل ومكواة التجعيد إلى تضرر الشعر وتكسره.

نظراً لاحتواء منتجات تجعيد وتسريح الشعر على مواد كيميائية قوية جداً فإنها غير مناسبة لأصحاب الشعر الخفيف.

القيام بتجعيد أو تمويج الشعر

يمكن أن يساعد تمويج أو تجعيد الشعر في إعطاء كثافة للشعر الخفيف – ولكن يجب أن يكون الشعر سليماً وصحياً وليس جافاً أو هشاً قابلاً للكسر؛ وينصح فقط بتجعيد خفيف للشعر لأن التمويجات الشديدة يمكن أن تؤذي الشعر؛ ونظراً لأن المواد الكيميائية المستخدمة في التجعيد تكون شديدة التأثير فيجب أن تكون التجعيد أو التمويج هو الملاذ الأخير للأشخاص ذوي الشعر الخفيف.

ونذكرك مرةً أخرى بضرورة التأكيد على مصفف الشعر الخبير أن يقوم بتسريح شعرك باستخدام الطريقة التي تناسب شعرك حتى لا يتأذى الشعر.

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