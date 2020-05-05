رامز جلال معلقا على إطلالة فيفي عبده: "لابسه فويل وعايز تدخل الفرن" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

استضاف اليوم النجم رامز جلال الفنانة الاستعراضية فيفي عبده في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي".

وسخر رامز من إطلالة فيفي عبده فور وصولها لموقع التصوير، قائلا :"ملكة مقاطعة القرنبيط"

وعلق رامز على قميصها: "لابسة فويل عايزة تدخل الفرن، وده قميص ولا غطاء عربية"،كما سخر من حقيبتها وقال: "دي طبلة ديه ولا رق".

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ويقدم رامز جلال برنامج مقالب كل شهر رمضان، واستعان هذا العام بالإعلامية أروى للتحدث مع الضيوف.

وظهرت فيفي وهي ترتدي قميصا أسودا من خامة الواتربروف، ونسقت معه بنطلون جلد.