محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم
استضاف اليوم النجم رامز جلال الفنانة الاستعراضية فيفي عبده في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي".
وسخر رامز من إطلالة فيفي عبده فور وصولها لموقع التصوير، قائلا :"ملكة مقاطعة القرنبيط"
وعلق رامز على قميصها: "لابسة فويل عايزة تدخل الفرن، وده قميص ولا غطاء عربية"،كما سخر من حقيبتها وقال: "دي طبلة ديه ولا رق".
ويقدم رامز جلال برنامج مقالب كل شهر رمضان، واستعان هذا العام بالإعلامية أروى للتحدث مع الضيوف.
وظهرت فيفي وهي ترتدي قميصا أسودا من خامة الواتربروف، ونسقت معه بنطلون جلد.
كانت هذه تفاصيل خبر رامز جلال معلقا على إطلالة فيفي عبده: "لابسه فويل وعايز تدخل الفرن" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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