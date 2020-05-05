مع قدوم الصيف.. 10 خطوات توفر لك في فاتورة الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل، أصبح من الأمور الضرورية، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وكثرة استخدام الأجهزة الكهربائية وفي ظل انتشار فيروس كورونا.

لذا نوضح لكم مجموعة من الخطوات التي تقلل استهلاك الكهرباء وتقل لك المال، وفق ما نقل موقع "smart energy".

- اللجوء إلى التهوية الطبيعية في الأوقات التي يكون فيها الجو لطيفًا، وإسدال الستائر الداكنة خلال النهار للحفاظ على درجة حرارة الغرف.

- إغلاق مكيف الهواء عندما لا تكون في حاجة إليه، وعند تشغيله يفضل أن تضبط الحرارة ما بين 25 و27 درجة مئوية، قد يوفر ذلك حوالي 10% من استهلاكك.

- إصلاح الأبواب والنوافذ بحيث تكون محكمة الغلق في الغرف الموجود بها تكييف لإحكام غلقها، إذ يسبب تسرب الهواء زيادة استهلاك المكيف، بالإضافة لتنظيف فتحات المكيف.

- استخدام مروحة سقف بجانب المكيف، والتبديل بينهما يوفر الكثير من الطاقة.

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- في الغرف استخدم اللمبات الصغيرة مثل الأباجورات، وتبديل اللمبات العادية بلمبات "ليد".

- حاول تقليل وقت الاستحمام، للتوفير في استهلاك كل من الكهرباء والمياه، ويفضل استخدام سخانات الغاز بدلًا من الكهرباء.

- افصل الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة والشواحن، ولا تضع الأجهزة على الشاحن عندما تكون البطارية ممتلئة.

- عند استخدام الغسالة الكهربائية، يفضل تقليل عدد الغسلات عن طريق استخدام الحمولة القصوى في كل غسلة، واستخدام الماء البارد بدلا من الساخن يقلل أيضا من استهلاك الكهرباء.

- ضبط درجة حرارة الثلاجة بين 2 و3 درجة مئوية، ودرجة "الفريزر" تكون - 18 درجة مئوية.

- في حالة وجود غسالة الأطباق، لا تستخدمها في تجفيف الأطباق.