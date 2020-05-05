احذر الإفراط في تناول البيض على السحور.. يسبب أضرارا كثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البيض من أكثر الأطعمة المفيدة التي يفضل تناولها على مائدة السحور، إلا أن الإفراط في تناوله يضر بصحة الإنسان.

نعدد لكم الأضرار التي يسببها الإفراط في تناول البيض وفق ما نقل موقعي "today" و"medicalnewstoday".

- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم:

الكوليسترول مادة دهنية تحتوي على مجموعة من الوظائف الجسدية الأساسية، يشمل دورها دعم إنتاج خلايا وهرمونات جديدة لتشكيل الأحماض الصفراوية المذابة للدهون والمساعدة في امتصاص الفيتامينات.

ونظرا لاحتواء صفار البيض على نسبة عالية من الكوليسترول، ما يؤدي الإفراط في تناوله إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

-زيادة الوزن:

يحتوي البيض على المزيد من السعرات الحرارية، لذلك يتسبب تناوله بكثرة في زيادة الوزن.

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-الدهون:

يحتوي البيض على نسبة عالية من الدهون التي قد تضر بالقلب، لذلك يفضل عدم الإفراط في تناوله.

-مضر لمرضى السكر:

تناول الكثير من البيض لمرضى السكر، يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة وهذا يشكل خطرا على مريض السكري.

-الغثيان:

الإفراط في تناول البيض يؤدي إلى الشعور بالغثيان والقيء، بسبب احتواء الصفار على كمية كبيرة من الدهون، ونظرا لأن هذه الدهون صعبة الهضم تتسبب في عسر الهضم ما يؤدي إلى الغثيان.

-رائحة الجسم الكريهة:

نظرا لاحتواء البيض على مركبات الكبريت، ما يتسبب في ظهور الرائحة الكريهة من الجسد والغازات ذات الرائحة القوية الكريهة.