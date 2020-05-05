توفيت به ماهي نور.. إليك طرق الوقاية من هبوط الدورة الدموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

رحلت الفنانة الشابة ماهي نور، عن عالمنا أمس، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، قبل وصولها إلى المستشفى.

لذا، نستعرض في هذا التقرير طرق الوقاية من الموت المفاجئ وهبوط الدورة الدموية الحاد، وفقًا للدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب بمعهد القومي للقلب، والدكتور محمود الشاذلي استشاري أمراض القلب والصدر.

أسباب هبوط الدورة الدموية المفاجئ

-القيام بعمل مجهود كبير، أدي إلى اختناق في عضلة القلب.

- انشطار الشريان الأورطي.

- ارتفاع ضغط الدم المفاجئ.

- ذبذبة القلب البوطينية، تسبب انقباض في الألياف البطينية المتصلة للقلب، ما تؤدي إلى توقفه.

- انفجار المخ.

- نزيف حاد في المخ.

- تمدد في شرايين المخ.

وهناك أسباب أخرى، وراء الهبوط المفاجئ للدورة الدموية، هي:

-تضخم مخرج البطين الأيسر في القلب، مسببًا ذبذبات، تؤدي للوفاة.

- الإصابة بالذبحة الصدرية.

- جلطات القلب.

- الإصابة بالأزمات الرئوية.

- وجود عيوب خلقية، لم يتم اكتشافها من قبل، مثل ما حدث للاعب كرة القدم محمد عبد الوهاب.

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أعراض هبوط الدورة الدموية المفاجئ

وأوضح استشاري أمراض القلب والصدر، أن هناك أعراض لأمراض القلب المسببة الهبوط الحاد في الدورة الدموية، وهي:

-خفقان القلب.

- نهجان في القلب.

- سرعة ضربات القلب.

- الشعور بآلام في الصدر.

طرق الوقاية

-الامتناع عن التدخين.

- تسخين الجسم قبل ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

- عند الشعور بزيادة في ضربات القلب، وألام في الصدر، يجب التوقف عن ممارسة الرياضة وتقليل المجهود.

- تنظيف الأسنان جيدًا بالفرشاة والمعجون بعد الوجبات وخاصة قبل الفطار، وبعد العشاء، وذلك لإزالة بكتيريا الكلاميديا الموجودة على طبقة البلاك، والتي يمكن أن تتسرب إلى القلب، مسببةً حدوث الجلطة وبالتالي توقف عضلة القلب والموت المفاجئ.

- القيام بالكشف وعمل فحوصات الموجات فوق الصوتية، فور ولادة الأطفال حديثي الولادة، لاكتشاف أي عيوب خلقية.

- عمل فحوصات كل 6 شهور للرجال بعد سن الأربعين، والسيدات بعد سن 45، وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم أمراض وراثية في العائلة، يجب عليهم الفحص مبكرًا.

- تناول الفيتامينات والخضروات والفواكه بشكل يومي.

- فحص مستوى السكر في الدم، وضبطه.

- الضغط على قلب وعمل مساج للشخص فور إصابته بتوقف عضلة القلب.

- المتابعة مع طبيب الأسرة المختص، لأنه يكون لديه معلومات خاصة بالأمراض الوراثية في العائلة.