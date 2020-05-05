نصائح هامّة عليك اتباعها لمكياج صيف رائع يدوم طويلاً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:45 مساءً - مع تغيّرالفصول، ينبغي أن يتغيّر روتين المكياج الخاص بك، إذ يمكن أن يتسبب طقس الصيف الحار بتعرق البشرة، مما قد يؤدي إلى تشويه المكياج بسهولة.



لحسن الحظ، يمكن لبعض التعديلات على روتينك اليومي أن تجعل من مكياجك يدوم طوال اليوم. فبالإضافة إلى اختيار كريم أساس متين، ومنتجات أحمر شفاه وكحل وماسكرا مضادة للماء، عليك أن تولي أهميّة إلى بعض الخطوات الأساسيّة للحصول على مظهر مذهل يحارب الحرارة والرطوبة.



نقدّم إليك في ما يلي ست خطوات لنصائح جماليّة عليك اتّباعها للحفاظ على مكياج الصيف وجعله يدوم طويلاً:

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1: تنظيف وترطيب الوجه

تنظيف وترطيب الوجه



يعدّ تنظيف الوجه بواسطة السائل المنظّف الخطوة الأساسيّة لعمليّة وضع المكياج. ومن ثم يأتي استخدام كريم الترطيب لتوفير بشرة ملائمة للبدء بتطبيق المكياج.



2: كريم الأساس الأنسب

كريم الأساس الأنسب



بعد أن قمت بتظيف البشرة وتطبيق البرايمر، جاء الوقت لاستخدام كريم أساس مناسب لبشرتك يساعدك على تغطية شوائبها وإبراز جمالها. ولكن لا بدّ لك من شراء كريم أساس خال من الزيوت، ولا بدّ أيضًا من معرفة الطريقة الأفضل لتطبيق كريم الأساس، حيث عليك اتّباع الخطوات بحسب الصورة التالية.



3: البرايمر أساسي

البرايمر أساسي



يساعد البرايمر على تنظيم إفراز البشرة للزيوت الطبيعيّة (التي تعدّ العدوّ الأوّل للمكياج)، وبالتالي جعله يدوم بشكل أطول على الوجه أثناء الطقس الرطب والحار.

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4: استخدام مكياج ضد الماء

استخدام مكياج ضد الماء



لا نستطيع أن ننكر آثار الحرارة والتعرّق السلبيّة على المكياج. لذلك ننصحك باستخدام منتجات ضد الماء، وذلك لمحاربة تلطّخ المكياج الذي يمكن أن تسببه المسكارا والكحل وظلال العيون.



5: تثبيت المكياج

تثبيت المكياج



عليك أن تتأكّدي من رشّ رذاذ التثبيت مباشرةً على وجهك أو وضعه عن طريق الفرشاة بعد وضع المكياج. فهي الخطوة أساسيّة لإبراز مكياج رائع يدوم طويلاً.



6- التخلّص من الإفرازات

التخلّص من الإفرازات



حتّى وإن اتّبعت كل الخطوات التي تساعدك على الحصول على مكياج جميل يدوم لوقت أطول، إلا أنه لا بدّ من إفراز البشرة للزيوت الطبيعيّة، حتى ولو بنسبة أقلّ. لا تنسي إذًا أن تضعي دائمًا في حقيبتك فوطًا لتجفيف البشرة بهدف التخلّص من تلك الإفرازات.



نصيحة جماليّة:



بودرة الخدود (البلاش) هي المستحضر الوحيد الذي تحتاجين وجوده في حقيبتك لتصحيح مكياجك خلال فصل الصيف.

وتقول خبيرة التجميل ديان كندال: «يمكنك وضع القليل من البلاش على وجنتيك وشفتيك وجفنيك للحصول على مظهر موحّد».

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