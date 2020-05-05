خلطات النسكافيه الحل المثالي لعلاج فراغات الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:45 مساءً - إذا كنت تعانين من فراغات الشعر وترغبين في ملئها والحصول على شعر كثيف وصحي، فإن الحل المثالي لك هو خلطات النسكافيه، فتركيبتها الغنية بالكافيين تساهم في تحفيز الدورة الدموية لفروة الرأس، وملء فراغات الشعر، وتعزيز نمو الشعر بشكل أسرع. وفي هذا المقال، سنعرفك الى أقوى خلطات النسكافيه لملء فراغات الشعر.



خلطة النسكافيه وزيت الخروع

حربي خلطة النسكافيه وزيت الخروع



المكونات

- ملعقتان كبيرتان من النسكافيه.

- نصف كوب من الخروع.



طريقة التحضير والاستعمال

امزجي النسكافيه وزيت الخروع بشكل جيد. من ثم، دلكي فروة رأسك بالمزيج لتحفيز الدورة الدموية فيها، وذلك لمدة عشر دقائق. بعدها، اتركي المزيج على شعرك لمدة ربع ساعة، من ثم اغسليه بالمياه الفاترة.

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خلطة النسكافيه والخردل

خلطة النسكافيه والخردل



المكونات

- ملعقة كبيرة من النسكافيه.

- ملعقة كبيرة من الخردل.

- ملعقتان كبيرتان من المياه الدافئة.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- بياض بيضة واحدة.



طريقة التحضير والاستعمال

اخلطي جيداً كلاً من النسكافيه والخردل والمياه الدافئة وزيت الزيتون وبياض البيض. استمري في الخلط حتى تصبح جميع المكونات متجانسة. من ثم، طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفيه بالماء الفاتر.

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خلطة النسكافيه والبيض

جربي خلطة النسكافيه والبيض



المكونات

ملعقتان كبيرتان من النسكافيه.

بياض بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.



طريقة التحضير والاستعمال

قومي بخلط النسكافيه وبياض البيض وزيت الزيتون، وحين يصبح الخليط متجانساً طبقيه على شعرك مع الحرص على تدليك فروة الرأس به لمدة عشر دقائق. من ثم، اتركي شعرك لمدة نصف ساعة، بعدها شطفيه بالماء الفاتر.

وللحصول على نتائج فاعلة، كرري تطبيق هذه الخلطة مرتين أسبوعياً.



خلطة النسكافيه والسدر

خلطة النسكافيه والسدر



المكونات

- ملعقة كبيرة من النسكافيه.

- حفنة من أوراق السدر.

- نصف كوب من الماء.



طريقة التحضير والاستعمال

أولاً، قومي بطحن أوراق السدر في الخلاط الكهربائي، من ثم امزجيها مع النسكافيه والماء. استمري في تحريك المزيج الى أن يصبح كريمياً. بعدها، طبقي المزيج على شعرك واتركيه لمدة ربع ساعة. من ثم، شطفي شعرك بالماء الدافئ.

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