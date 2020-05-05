إطلالات يسرا باللون الأحمر والدرجات الحيوية الجريئة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:45 مساءً - استطاعت يسرا، على مر السنوات، وبالرغم من تقدمها في السن، أن تحافظ على تألقها ورونقها وروحها الشابة، التي تنعكس على جمالها الخارجي. ولهذا، وإلى اليوم، وهي تصنف كواحدة من أجمل النجمات العربيات. وما ساعدها على ذلك، هو اختياراتها اللافتة من الأزياء التي تعتمدها في مختلف المناسبات، والتي غالباً ما تكون بدرجات لونية حيوية وجريئة. ومن المعروف عن هذه الألوان قدرتها على أن تمنح الإشراق والتألق. واليوم جمعنا بالصور أجمل إطلالات يسرا باللون الأحمر والدرجات الحيوية والملفتة.



يسرا في إطلالة مشرقة في فستان من الدانيل الأصفر:

يسرا في فستان دانتيل أصفر





اعتمدت يسرا إطلالة ربيعية مشرقة، بدت فيها غاية في الأناقة. وقد اختارت فستانا مصنوعا من قماش الدانتيل باللون الأصفر من كارولينا هيريرا Carolina Herrera قصته ناعمة، حيث أن أكمامه طويلة وتنورته كلوش وصل طولها أعلى حد الكاحل. وقد نسقت معه صندل كعب عال باللون الأزرق الهادئ، وبعض المجوهرات ذات الطابع الشرقي.

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فستان باللون الأخضر تألقت به يسرا:

اطلالة أنيقة اعتمدتها يسرا في فستان باللون الأخضر



اعتمدت يسرا اللون الأخضر على إطلالة مميزة، جمعت فيها بين الأناقة والعصرية، ناسبتها وناسبت شعرها الأشقر، حيث أنها تألقت في فستان من كارولينا هيريرا Carolina Herrera بقصة القميص من الأعلى وتنورته كلوش مصنوعة من طبقات من الكشكش وخصره مزين بحزام قماشي ينتهي بشريطة، وقد زينت اللوك بمجوهرات ماسية بارزة.

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فستان سهرة باللون الأحمر اختارته يسرا:

فستان أحمر بتصميم جريء اعتمدته يسرا



إطلالة ملفتة وجريئة اعتمدتها يسرا في إحدى المناسبات، وقد اختارت فيها فستان سهرة باللون الأحمر الحيوي، قصته ضيقة وله فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه صندل كعب عال وحقيبة كتف باللون الأسود، وزينت اللوك بمجوهرات ذهبية.

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إطلالة فاخرة تألقت بها يسرا في فستان أحمر:

فستان أحمر من زهير مراد تألقت به يسرا





إطلالة مميزة ليسرا اختارت فيها فستان سهرة باللون الأحمر من زهير مراد Zuhair Murad بتصميم ذي طابع ملكي، حيث أنه مصنوع من قماش الدانتيل الفاخر ومطرز بحبات الترتر الخرز البراقة، ياقته مفتوحة على شكل حرف V وتنورته كلوش وكبيرة. وقد نسقت معه حقيبة كلاتش ذهبية وأقراطا لافتة.



شاهدي بالصور إطلالات يسرا باللون الأحمر والدرجات الحيوية الجريئة التي اعتمدتها على تصاميم مختلفة في مناسبات متنوعة، والتي عسكت إشراقتها وجمالها الخارجي.

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