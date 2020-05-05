الأحذية الضخمة صيحة الفاشينيستا العربيات هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:45 مساءً - درجت هذا الموسم الكثير من الصيحات على صعيد الاحذية ، وكان اللافت بينها صيحات الأحذية الضخمة بكعوب عريضة، والتي بدت المفضلة لدى الفاشينيستا.

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شوق





كلنا تتمنى الحصول على سنتيمترات إضافية من الطول لتمشقنا وتمنحنا جسماً أكثر رشاقة، إلا أن الكعوب هذا الموسم لم تأتِ مثل أيّ موسم مضى! فقد عدنا فيها الى حقبتي السبعينيات والثمانينيات ولكن بطريقة دراماتيكية في الكثير من الأحيان، إن كان لجهة عرض الكعوب على شكل منصّة بالكامل، أو عرض الأحذية وضخامتها! وبالرغم من ابتعاد هذه التصاميم كلياً عن النعومة، إلا أنها دوماً ما تبدو لافتة عند تنسيقها بشكل مميز

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صيحات الأحذية من الفاشينيستا



السر في ذلك هو الكعب العريض المتوافر بشتى ستايلات الأحذية التي تلائم جميع الأذواق حيث تتميز بالتنوع الغني في التصاميم والألوان المختلفة التي تتناسب مع كافة المناسبات والأزياء اليومية. فيمكنك ارتداؤها لإطلالة رسمية أو تنسيقها مع أزيائك الكاجوال لأسلوب عصري مبتكر كما فعلت الفاشينيستا الجميلات.

نور ستار







هذه التصاميم ستبدو ضخمة ربما على ستايلك عندما تقع عينيك عليها في بادئ الأمر، إلا أنها تحمل الكثير من السحر والجاذبية إذا ما احسنت انتقاءها وتنسيقها مع سائر قطع الملابس والأكسسوارات. كذلك، هذه الكعوب تمنحك القامة الممشوقة والمزيد من الطول والرشاقة، إلا أنها تحافظ على راحتك في الوقت عينه. لكن حذارِ، فكعوب البلاتفورم المتدرجة غير المنفصلة هي كاجوال بحت ولا ينفع ارتداؤها الى الحفلات الهامة ولا الخروجات المسائية المتميّزة. من هنا، إليك بعض الأفكار حول كيفية ارتداء الأحذية بكعوب عريضة.





-الشورتات القصيرة والتنانير الجينز ستبدو الأكثر روعة مع هذه التصاميم ذات كعوب على شكل منصة في الربيع. فهي تمزج بين الروح الشبابية العملية للملابس والكاجوال العصري للحذاء. إنها الحليف المثالي لخروجاتك للتسوّق أو للتنزّه.

-بوسعك أن تنتعلي هذه الأحذية مع فساتين ربيعية منسدلة أو أخرى ذات نقوش والخروج بها للغداء أو لشرب الشاي مع الصديقات.



موديل روز







- سراويل الجينز ذات الأرجل الضيقة هي السراويل الأكثر ملاءمة لهذه الأحذية. حتى إنّ بوسعك أحياناً تنسيقها مع سروال جينز أسود وقميص ذي نقوش لافتة وارتداءها الى العمل.

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