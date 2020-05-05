عبايات باللون البرغندي من صيحات موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:45 مساءً - سطع نجم اللون البرغندي على منصات عروض الازياء لموسم خريف شتاء 2020 ليتربع على عرش الموضة. ويعتبر اللون البرغندي من أكثر الألوان المرتبطة بفصل الشتاء، لذا حرصنا على أن نجمع لكِ تشكيلة من أجمل العبايات المصممة بهذا اللون الراقي ونخبرك بطرق مميزة لتنسيقها بأناقة مع الأزياء والاكسسوارات.

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مزيج البرغندي والأسود لإطلالة فخمة

عبايات باللون البرغندي





قدمت بعض الماركات عبايات فخمة بمزيج من البرغندي الأنيق والأسود الكلاسيكي، نسقي القطع التي جمعناها لكِ من مجموعات ماركة داج Daj وماركة Leenaz مع فستان أسود طويل وأنتعلي حذاء باللون الذهبي وتممي أناقتك بحقيبة كتف سوداء صغيرة مزودة بسلسال ذهبي.







عبايات مطرزة باللون البرغندي



عبايات باللون البرغندي







أدرجت بعض الماركات تشكيلة فريدة من العبايات المطرزة، أعجبتنا الموديلات المزدانة بتطريز من نفس اللون الأساسي للعبايه مثل القطع التي صادفناها لدى ماركة أناتومي Anatomi، كما أحببنا العبايات الأقرب لستايل القفطان المزينة بتطريز أبيض وبرغندي التي قدمتها دار موزان Mauzan، جربي تنسيقها مع فستان أبيض طويل وحذاء بكعب عالي باللون الأبيض.

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عبايات بترفلاي موضة 2020





عبايات باللون البرغندي







لن تستطيعي هذا الموسم أن تديري قامتك للعبايات البرغندية المصممة بقصة البترفلاي الشهيرة، رصدنا لكِ قطع مميزة من توقيع ماركة Leenaz، اعتمديها في حال كنت نحيفة الجسم لتمنح قامتك مدى أعرض ومظهر أكثر إمتلاءًا.







عبايات 2020 بموديل المعطف



عبايات باللون البرغندي





يبدو أن العبايات المصممة من وحي المعطف الشتوي ستكون نجمة 2020 بلا منازع، أحببنا العبايه المطرزة من مجموعة ماركة موزان Mauzan وماركة Koraar، تلك الأخيرة تميزت بطبعة houndstooth الرائجة والجلد الذي يزين أساور الأكمام، تجرئي ونسقيها مع بنطال جلد أسود وتوب من اللون نفسه لإطلالة على الموضة.

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