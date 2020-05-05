طرق تنسيق التنورة البيضاء للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:45 مساءً - تبقى صيحة التنورة إحدى الصيحات الرائجة للمحجبات، خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، ومن أبرز التنسيقات جمعنا لكِ عدة طرق لارتداء التنورة البيضاء التي يفضلها الكثير من النساء وطرق ارتدائها مع الحجاب.

تنسيقات الحجاب مع التنورة البيضاء تنسيقات التنورة البيضاء للمحجبات

لخيارات مذهلة يمكنك ارتداء التنورة الطويلة والحجاب باللون نفسه مع أي بلوزة بلون مميز من اختيارك كالأحمر مثلاً، أو اختاري حجابًا ومعطفًا باللون نفسه مع تنورة وبلوزة يكسوهما اللون الأبيض لإطلالة بسيطة أنيقة، أو تنورة بيليسيه بيضاء مع معطف جينز وتيشيرت وحجاب باللون نفسه لخيار شبابي، أو تجملي بتنورة بيضاء مزينة بخطوط مخالفة اللون واختاري حجابًا بلون الخطوط، كما يمكنك تنسيق إطلالة يكسوها اللون الأبيض مع حجاب بلون مخالف لخيار بسيط وأنيق. تابعي المزيد:تنسيقات شبابية فاتحة من فاطمة حسام للمحجبات النَّحِيلات

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