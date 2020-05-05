جلابيات وفساتين رمضانية من موضة ٢٠٢٠ للمحجبات من وحي المشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:45 مساءً - مع دخول شهر رمضان المبارك تنافست الفاشينيستا والمشاهير الخليجيات مؤخرًا على أكثر الإطلالات الرمضانية جمالًا وأناقةً، إلى جانب الاحتشام والتماشي مع أبرز خطوط الموضة، لذا جمعنا للمحجبات أكثر الإطلالات جمالًا ليستوحين منها ما يناسبهن.

جلابيات خولة المراغي

خولة المراغي



تتميز الإعلامية خولة المراغي بالإطلالات الرمضانية الأنيقة التي تتسم بالحشمة ومواكبة أحدث خطوط الموضة في الوقت نفسه، ومن أحدث إطلالاتها للشهر الحالي ارتدت جلابية صفراء بطبقات مزينة بزهور فوشيا وقماش أسود، وأطلت بجلابية سماوية مطرزة بالذهبي بطريقة أنيقة، وظهرت بجلابية بيضاء مزينة بالنقوش الخضراء والبنفسجية.

تابعي المزيد:أزياء محتشمة لكن عصرية على طريقة جيجي حديد



خيارات مزينة بالذهبي من دلال الدوب وآلاء الهندي

خيارات مزينة بالذهبي



تعد التطريزات الذهبية من أبرز الخيارات التي تتزين بها الأزياء الرمضانية، لذا تجملت آلاء الهندي بفستان أخضر مصمم بأكمام ذهبية وقماش ذهبي في المنتصف، وتزينت دلال الدوب بفستان أبيض مطرز بالذهبي في الخلف والخصر.

Advertisements

تابعي المزيد:إطلالات متنوعة من ملك قورة



إطلالة عصرية من مريم محمد

مريم محمد



تأنقت الفاشينيستا مريم محمد في شهر رمضان الحالي بجلابية حمراء مزينة بالأسود وخطوط ملونة لإطلالة عصرية شبابية أنيقة.

تابعي المزيد:تنسيقات رمضانية من الفنانة أروى



فساتين وجلابيات رمضانية من بثينة آل عيسى

بثينة آل عيسى



جاءت البلوجر بثينة آل عيسى بعدة إطلالات رمضانية أنيقة، من أبرزها جلابية خضراء واسعة مطرزة بالذهبي، وتميزت بجلابية بنفسجية تكسوها التطريزات الذهبية، واختارت فستانًا واسعًا باللون الأبيض المزين بخطوط باللونين الأحمر والأزرق، ونسقت فستانًا كحلي اللون مزينًا بالأبيض والزهور البنية مع حجابًا بني