أوليفيا كالبو اعتمدت البنطلون المنتظر رواجه في الربيع المقبل

الربيع يقترب وحان الوقت لتجهيز خزانتكِ بالقطع الجديدة والتيارات العصرية. من الصيحات المتوقع رواجها بشكل بارز خلال الربيع المقبل، هي السراويل ذات الأرجل الواسعة، بألوان تعكس روح الربيع.

ظهرت أوليفيا كالبو خلال العرض الخاص بدار الأزياء الراقية، فندي، خلال أسبوع ميلان لموضة الخريف والشتاء 2021/2020معتمدة سروالًا بأرجل عريضة، باللون الأخضر العشبي من مجموعة ما قبل الخريف التي أطلقتها دار فندي، ارتداؤه مع سترة قصيرة وزوج من الصنادل الربيعية.

سبق واعتمدت نجمات ومشاهير الأسلوب نفسه، مثل بيلا حديد، وأيضًا دوقة ساسكس، ميغان ميركل، ليؤكدوا على أنّ السراويل ذات الأرجل الفضفاضة بألوان ربيعية، سيكون خيارًا راجحًا في الربيع المقبل.



مشاهير عرب اعتمدوا صيحة السروال الربيعي من قبل:

ظهرت الممثلة العُمانية بثينة الرئيسي بسروال بقصة فضفاضة، باللون الأصفر الخردلي، ونسقت معه صيحة الملابس المزدانة بطبعة الحمار الوحشي مع معطف جينز.

كذلك المدونة العراقية ديما الأسدي اعتمدت الصيحة نفسها، لكن وقع اختيارها على اللون الأحمر الصريح، ونسقته مع كنزة صوف سوداء، مزينة في الأكتاف بوميض الترتر اللماع، كما أضافت لمسة أنيقة باعتماد سترة سوداء اكتفت بوضعها على كتفيها فقط.

أما المدونة اللبنانية لانا الساحلي فذهبت إلى السروال الفضفاض بصيحة الكاروهات، واختارت اللون الأحمر لتستحضر روح الربيع، نسقت معه كنزة وسترة سواداء.

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السروال الفضفاض اختيار مناسب للمحجبات:

أغلب التيارات العصرية أصبحت تتلاءم مع الأزياء المحتشمة، من ثم تناسب المحجبات، لذلك شهد هذا الخيار قبولًا من قِبل بعض الشخصيات المؤثرة في الموضة المحتشمة.

اعتمدت المدونة الأمريكية المحجبة ميلانيا الترك صيحة السراويل ذي الأرجل الفضفاضة، وكسرات الخصر أكثر من مرة. اعتمدت صيحة المونوكروم بسروال أصفر فضفاض وبلوزة من اللون ذاته، كما اعتمدت هذا التيار في السراويل الربيعية بألوان مثل البرتقالي العميق والأحمر الساطع. كما أنه القطعة المفضلة لدى مدونة الموضة لينا الغوطي.

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