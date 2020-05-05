تجهيزات العروس من الإكسسوار

تحتاج العروس في جهازها الإكسسوارات لم يكن لها أي استعمال سابقًا بين قائمة أدواتها اليومية وملابس الخروج، خاصة إن كانت العروس محجبة، ولكن لا تنسي هذه القائمة من الإكسسوارات بين لوازم تجهيزات الزفاف.

هناك العديد من الإكسسوارات التي لا مجال لاستعمالها في الشارع، وليست للخروج، تذكرك بالأميرات العربية في المسلسلات التاريخية، وهي مثالية لإضفاء جو مميز على أول إطلالتك في المنزل بعد الزفاف:



الخلخال

واحد من أشهر الحلي في الثقافة العربية، خاصة الأنواع التي تصدر صوتًا مع الحركة، والتي لا يفضل ارتدائها في الشوارع، لا تنسي أن تجمعي نصيبك منها في تجهيزات الزفاف، لما تضفيه من لمسة ساحرة خاصة مع الحناء.



سلاسل الفخذين

تحت الشورت القصير، يقع رباط مطاطي حول ساقك، تتدلى منه السلاسل الرقيقة، والتي تصل إلى ما فوق الركبة، وعادة ما توضع على ساق واحدة فقط، لتزين منطقة الفخذين، التي لا تبدو عندنا أغلبنا على أفضل شكل، وتعتبر من الإكسسوارات الجديدة قليلة الاستعمال، وتستعمل على الشواطيء ومع حفلات البحر التي تحضر بالمايوه، لذا قد يكون هذا أول تعرف لك عليها.



اكسسوارت هندية

إكسسوارات العروس الهندية ذهبية اللون، هي واحدة من أشهر الإكسسوارات لفتًا للنظر وتسببًا في إدخال البهجة والشكل الفاخر على العروس، استعمليها كاكسسوار منزلي في المناسبات الخاصة، وفي تجمعات الصديقات في منزل العروس، ومن أشهر قطع الإكسسوار الهندي هي:



عقد الجبهة

اختاري قطعة تناسب شكل جبهتك، عادلي بها الذقن الطويلة، أو منبت الشعر الضعيف وغير المتعادل، استعمليها في تصغير الجبهة العريضة، واضفاء إطلالة فاخرة وملكية على منزلك.

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حلق الأنف

حلق الأنف الكبيرة والمتصلة بسلسلة إلى الشعر أو الأذنين، من أحلى الإكسسوارات التي عليك جمعها من الثقافة الهندية واستعمالها في ليلة الحنة.



حلق الأذن

الحلق الكبير الذي يزين الأذن بكاملها، مثالي للأوقات التي ترفعين فيها شعرك، وهو واحد من الاكسسوارات اللافتة جدًا للنظر، والتي تصغر الوجه وتضيئه كذلك، كما أن هناك العديد منها لا يحتاج إلى ثقوب جديدة في الأذن، وعليك أن تختاري ما يناسب نوع وجهك.



طاقم الخاتم الموصول

سواء كان في الأيدي أو الأرجل، فإن أطقم الخاتم والأسورة الموصولين، واحدة من أشهر الأكسسوارات التي تغطي عيوب الجلد وتحسن شكل أطرافك، ومنها القماشي القابل للغسل والذي لا يقيدك في اتمام اعمالك المنزلية المعتادة.

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