نصائح للتخلص من قشرة الشعر

القاهرة - لايف ستايل
من أكثر المشاكل الشائعة فيما يتعلق بمواضيع الشعر وفروة الرأس: القشرة، والتي تسبّب حكة وإزعاجاً.
فيما يلي بعض النصائح للتخلص من قشرة الشعر:
احرصي على غسل شعركِ جيداً من بقايا الشامبو والبلسم. فليكن الغسل بالماء الفاتر، ومن ثم اغسلي الشعر بالماء البارد لضمان تنظيفه من جميع الرغوة.
لا تكثري من المستحضرات التجميلية الاصطناعية على شعركِ، من قبيل الصبغات ومواد التمليس وما إلى ذلك من مركبات كيميائية. استعيضي عنها بعبوات الشامبوهات والبلسم والكريمات المخصصة للقشرة.
لا بأس من الاستعانة بطبيب الجلدية للكشف عن فروة رأسك والتأكد من كونكِ لا تعانين من أي أمراض جلدية في هذه المنطقة من الجسد، ومن ثم استخدام العناية المناسبة الذي يراه الطبيب مناسباً لحالتكِ، لا سيما إن كنتِ تعانين من بعض الفطريات في فروة الرأس.
تأكدي أن تتركِ الشامبو الخاص بالقشرة لوقت جيد على شعركِ قبل غسله؛ للاستفادة من خصائصه العلاجية.
تحتوي معظم الشامبوهات وعبوات البلسم الخاصة بالشعر الدهني على مركبات طبيعية. اختاري منها ما تجدينه مناسباً لفروة رأسكِ ومريحاً لكِ. ستكون لديكِ خيارات عدة في هذا السياق من قبيل الشامبوهات الغنية بزيت الزيتون والليمون أو تلك التي تعتمد على الليمون وحده أو زيت شجرة الشاي وما إلى ذلك.
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