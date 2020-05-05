أمل جديد.. اكتشاف جسم مضاد يمنع "كورونا" من إصابة الخلايا البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

اكتشف باحثون من جامعة أوترخت في هولندا، ومركز إيراسموس الطبي وشركة هاربور بيوميد (HBM)، جسمًا مضادًا يمنع فيروس كورونا المستجد من إصابة الخلايا البشرية، بحسب ما أكدته صحفية "the sun" البريطانية.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة أمل جديد في علاج الفيروس القاتل، الذي أصاب أكثر من 3.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة ما يزيد عن 252000 حالة وفاة.

وقال البروفيسور بيريند جان بوش، رئيس الأبحاث في جامعة أوترخت في هولندا، "إن مثل هذا الجسم المضاد لديه القدرة على تغيير مسار العدوى في المصاب، أو حماية غير المصاب".

واستخدم الباحثون الفئران التي تم تعديلها بيولوجيًا لخلق أجسام مضادة مماثلة لتلك الموجودة في البشر.

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وحقن الباحثون الحيوانات ببروتينات عالية تصيبها الفيروسات التي تسبب مرض السارس، وهذه الفيروسات هي جزء من مجموعة كبيرة تسبب الأمراض التاجية والتي تشمل أيضًا فيروس كورونا المستجد.

وأنتجت الفئران 51 من الأجسام المضادة القادرة على منع إصابة الخلية البشرية، كما أوضحت صحيفة "News week" الأمريكية.

وتم اختبار الأجسام المضادة على خلايا بشرية تم تخليقها في المعمل، واكتشف الباحثون واحدا من هذه الأجسام يرتبط بجزء معين موجود في كل من "سارس" وفيروس كورونا المستجد.

وأوضح فرانك غروسفيلد، مؤلف مشارك في البحث، أن الاكتشاف قدم "أساسا قويا لأي بحث إضافي للتعرف على هذا الجسم المضاد، ثم بدء تطويره كعلاج محتمل لفيروس كورونا المستجد".

وأضاف أن "الأجسام المضادة المستخدمة في هذا العمل بشرية بالكامل، ما يسمح بتطور البحث بشكل أسرع، ويقلل من احتمال حدوث آثار جانبية مرتبطة بالمناعة".