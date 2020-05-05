محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي دارت أحداث مسلسل "فرصة تانية" حول إهانة الزوج "مدحت" الذي يجسده الفنان محمد دياب، لزوجته" مريم" التي تؤدي دورها الفنانة هبة مجدي. ودارت الحلقة الحادية عشر من المسلسل حول انهيار وغضب "مريم" الشديد من زوجها "مدحت" بسبب زواجه من أخرى، بعد تقبلها الإهانة والضرب وسوء المعاملة طوال حلقات المسلسل الماضية، ما أثار جدل عدد من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن دهشتهم بما الزوجة، بمجموعة من الكوميكسات الطريفة، والتعليقات الطريقة ومنها: - "أخيرا يا شيخة، عظمة على عظمة ياست". - "أخيرا مريم خدت حقها أنا فرحانة في مدحت أو بصراحة". Advertisements - "أنا مستنية اللحظة دي من أول المسلسل". - " كدة كرامة مريم رجعت عقبال ريهام يا رب". - "أخيرا طلع ليكي صوت ده احنا كنا قربنا ننتحر بسببك". - "أنا كنت فرحانة جدا بمريم النهارده". - "والله فرحتلها من قلبي.. هي بس تشيل البروكة وتنكش شعرها عشان المصداقية".

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كانت هذه تفاصيل خبر كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع رد فعل "مريم" عند طلاقها في "فرصة تانية"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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