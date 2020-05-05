تساعد في نشر الجراثيم.. 7 أخطاء لا تفعلها عند التنظيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

مع استمرار تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" في جميع أنحاء العالم، أصبح الحفاظ على المنزل نظيفًا وطاهرًا طوال الوقت ضرورة أكبر من أي وقت مضى، لذلك يجب الانتباه إلى ما نفعله جيدًا داخل المنزل من أخطاء عند التنظيف حتى لا تزداد نشر الجراثيم.

- الموبايل

يجب تعقيم يديك وهاتفك قبل الدخول إلى المنزل مباشرة حتى لا تترك الهاتف في أي مكان فيتلوث، ومن الأفضل ترك الهاتف في المنزل عند الذهاب إلى المشاوير البسيطة اليومية، وفق ما نقل موقع "bestlifeonline".

- الحذاء

من الأخطاء الشائعة أيضًا هو الدخول بالحذاء إلى المنزل، فالأحذية محملة بالجراثيم، وهذه الخطوة تعرض صحتك للخطر.

من الأفضل أن تترك الحذاء بالخارج، ويجب تنظيفه وتطهيره، وإذا دخلت المنزل بالحذاء، يجب تنظيف وتطهير كافة الأماكن التي خطوت عليها.

- القفازات

اخلع القفازات في أول لحظة دخلت فيها المنزل، ولا تلمس بها شيئًا، أبدًا حتى لا تنقل الجراثيم للمكان.

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- الملابس

يجب خلع ملابس الخروج فور الوصول إلى المنزل، ولا تجلس بها في أي مكان للحفاظ على سلامتك ومن حولك

- جيبك

بعد الوصول إلى المنزل من الخارج، اغسل يديك وضع قطعة قماشة قطنية على أي مكان ثم ضع ما في جيبك على هذه القماشة.

إذا كانت أوراقك أو الأموال ملوثة ووضعتها على أي مكان في المنزل فسوف ينتشر التلوث بسهولة.

- قماش التنظيف

لا تستخدم قطعة قماش واحدة لتنظيف كافة الأسطح في المنزل، لأنها قد تؤدي لانتشار أكبر للبكتيريا والفيروسات.

- الجردل

لا تستخدموا جردل الماء في التنظيف، لأنه المياه القذرة يمكن أن تنقل الجراثيم بسهولة، ويفضل رش المنظفات مباشرة على السطح الواحد ثم مسحها وتغييرها فورًا.