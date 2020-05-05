موبايلك قد يكون حصان طروادة لكورونا.. كيف يمكن تطهيره وتعقيمه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

غسل الأيدي مرات عدِّة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، لمحاولة تجب الإصابة بالعديد من الفيروسات، ومنها فيروس كورونا "كوفيد 19"، لم يعد كافيًا، إذ إن هاتفك المحمول بمثابة حصان طروادة للفيروس القاتل.

وكشفت الدراسات أن الهواتف المحمولة عادة ما تكون مليئة بالجراثيم والفيروسات التي تظل عالقة بها، إذ ذكرت دراسة لجامعة أسكتلندية نُشرت في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الموبايلات عامة وخصوصًا المحمية بحافظة من الجلد تأوي معظم البكتيريا، كما أن تلك المغطاة بحافظات بلاستيكية تحتوي كما من الجراثيم، يقدر بأكثر من 6 أضعاف تلك الموجودة في مقعد المرحاض.

هذا بالإضافة إلى أن استخدام الشخص للهاتف المحمول داخل المرحاض "الحمام"، يزيد فرص إصابته بكورونا، إذ نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن البكتيريا الموجودة في المرحاض ربما تنتقل إلى شاشة الهاتف، والتي انتقلت عن طريق أشخاص آخرون عند استخدامك للهاتف في المرحاض، ما يزيد من فرص إصابتك بكورونا، حتى لو غسلت يديك قبل الخروج، باعتبار أنها انتقلت إلى الهاتف خلال استخدامك له.

وقال بروفيسور من جامعة ساوثهامبتون، ويليام كيفيل: "يمكن أن تغسل يديك بعد المرحاض، ولكن إذا لمست شاشة هاتفك ثم لمست وجهك، فهذا يؤدي إلى إصابتك بالعدوى".

ويمكن أن يعيش فيروس كورونا لمدة تتراوح بين ساعتين لـ3 أيام على الأسطح، ومنها الهاتف المحمول، ويختلف ذلك باختلاف الظروف (مثل نوع السطح ودرجة الحرارة أو الرطوبة البيئية).

وأوصت منظمة الصحة العالمية بتنظيف جميع الأسطح ذات "اللمس العالي" يوميًا، بما في ذلك الهواتف ولوحات المفاتيح وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، لكن تنظيف هاتفك بشكل غير صحيح يمكن أن يتلفه، لذا عليك تجنب تسرب الرطوبة داخله أو خدش سطحه الخارجي.

Advertisements

ونستعرض لكم الطريقة الصحيحة لتطهير الهاتف، وفقًا لما ذكره موقع "نيويورك بوست".

- أولاً، قم بإيقاف تشغيل الهاتف، وفصله عن جميع الكابلات، ويجب ألا يكون مُتصلًا بالشاحن أثناء التنظيف.

- استخدام مناديل Clorox أو مناديل تحتوي على 70% من الكحول، والتي يمكنك الحصول عليها من الصيدلية لمسح هاتفك.

- تقول شركة Apple، التي حذرت من استخدام المنظفات المنزلية على هواتفها، إن تمسح الهاتف برفق.

- يمكنك أيضًا استخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف الهاتف، مثل قطعة قماش تنظيف من الألياف الدقيقة أو قطعة قماش تستخدم لتنظيف نظارتك، إذ تقول شركة Google إنه يمكنك غمس القماش بالماء والصابون، طالما أنك حريص على عدم وجود رطوبة في الهاتف.

- تختلف عدد المرات التي يجب فيها تنظيف الهاتف الذكي، باختلاف الموقف لديك، ويتوقف على عدد مرات تفاعلك مع الآخرين.

- تعد خطوة تنظيف الهاتف واحدة من العديد من التدابير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لمحاولة إبطاء انتشار الفيروس، الذي أصاب أكثر من 3.6 مليون شخص وقتل ما يزيد عن 252 ألف حول العالم حتى الآن.