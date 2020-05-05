ماذا تفعل المصابيح الساخنة بكورونا؟.. "الصحة العالمية" تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى أن تعريض اليدين لأشعة بعض المصابيح الكهربائية، يمكن أن يؤدي إلى تطهيرهما وقتل فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعريض اليدين إلى أشعة المصابيح التي تطلق الأشعة فوق البنفسجية، أو تلك التي يصدر عنها حرارة مرتفعة بعض الشيء.

منظمة الصحة العالمية نفت صحة ما تردد بشأن أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تساعد في تعقيم اليدين من فيروس كورونا، محذرة في الوقت نفسه من أضرار للجلد قد تنجم عن مثل هذه الأفعال.

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وقالت المنظمة الدولية في تدوينة على حسابها في "فيسبوك"، إن "عليك ألا تستخدم مصابيح الأشعة فوق البنفسجية من أجل تطهير اليدين، أو أي جزء من أجزاء الجلد".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن تعريض الجسم للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يتسبب بتهيجات في الجلد، كما يمكن أن يصيب العينين بأضرار خطيرة.

ونصحت المنظمة باستخدام المعقمات الكحولية في تطهير اليدين من فيروس كورونا، وفي حال عدم توفرها أوصت بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.