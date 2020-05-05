تقرير يجمع أبرز النصائح لتتألقي بالجمبسوت الدينيم بأسلوب النجمات

الجمبسوت الدينيم هو خيار النجمات في كلّ الأوقات، لإطلالاتهنّ التلفزيونية، لتصوير كليباتهنّ، للخضوع لجلسة تصوير، أو ببساطة للإطلالة بلوك أنيق وعصريّ على جمهورهنّ وفي صورهنّ التي يقمن بنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.

الجمبسوت الدينيم لا ينحصر على موسم، فهذه الصيحة تبقى قائمة مع تبدّل المواسم، فيحافظ الجمبسوت على مكانته ضمن مجموعات دور الأزياء، وبالتالي تختاره النجمات للإطلالة بأسلوب أنيق وعصري.وإذا أردت أن تستوحي كيفية تنسيق الجمبسوت الدينيم، تابعي معنا النجمات اللواتي إخترنا هذه الصيحة مثل سيرين عبد النور، أحلام، نوال الزغبي، نجوى كرم وغيرهنّ.سيرين عبد النور ظهرت مؤخراً في برنامج "سهرانين معاكم من البيت" بجمبسوت عصريّ أظهر قوامها الممشوق، نسّقت معه حذاء ستيليتو باللون الأصفر.

النجمة أحلام نسّقت الجمبسوت من تصميم ديور مع حذاء باللون الفوشيا، كما تزيّنت بمجوهرات ماسية عصرية. نجوى كرم أطلت أيضاً بجمبسوت شبيه لأحلام لكنها إختارت قصة الأرجل الطويلة والواسعة وقامت بثني الأكمام، ولكن كما أحلام قامت بتحديد خصرها بحزام.نوال الزغبي التي تشتهر بإختياراتها للأزياء العصرية والشبابية تألقت في إحدى الصور التي نشرتها على انستقرام بلوك denim on denimايضاً. اليسا أيضا أطلت منذ بعض السنوات بلوك الجمبسوت.

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