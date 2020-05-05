كيف تعتنين ببشرتك مع ارتداء الكمامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "إن ستايل" أن البشرة تحتاج إلى عناية خاصة عند استعمال الكمامة في زمن الكورونا؛ نظرا لأن ارتداء الكمامة يتسبب في ظهور شوائب بالبشرة بفعل العرق ورطوبة النفس والتهوية غير الجيدة تحت الكمامة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه ينبغي قبل ارتداء الكمامة وضع طبقة سميكة من كريم حماية البشرة، وذلك لحماية البشرة من التهيج الناجم عن الاحتكاك. وبعد خلع الكمامة ينبغ العناية بالبشرة بواسطة تونر مضاد للبكتيريا.

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وفي حال المعاناة من البثور والرؤوس السوداء، فإنه ينبغي استخدام مستحضر تنظيف يحتوي على حمض الساليسيليك؛ حيث إنه يعمل على تنظيف المسام بعمق ليخلص البشرة من الزيوت والدهون دون أن يتسبب في إجهادها.

وبشكل عام ينبغي استخدام مستحضرات العناية اللطيفة على البشرة بدلا من المستحضرات المحتوية على مواد فعالة قوية. كما ينبغي الإقلال من مستحضرات المكياج مثل كريم الأساس والكونسيلر والبودرة قدر الإمكان، كي لا تتعرض المسام تحت الكمامة للانسداد.

وفي حال استمرار الاحمرار ووجود بثور على الأنف والفم والذقن مع الشعور بحكة، فينبغي حينئذ استشارة طبيب أمراض جلدية.