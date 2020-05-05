فتاة تتناول جلد الدجاج ورقائق البطاطس لـ10 سنوات بسبب حالة نادرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ظلّت فتاة بريطانية تأكل جلد الدجاج ورقائق البطاطس لأكثر من عشر سنوات، بسبب حالة نادرة.

وتدع الفتاة كانديس ويلكينسون، 26 عاماً، وهي محاضرة رعاية أطفال من ليدز، يوركشاير، أنها كانت انتقائية بشكل لا يصدق بالنسبة لوجبات الطعام في طفولتها. إلا أن حالتها ساءت عندما بلغت سن السادسة عشرة، حيث أصيبت باضطراب انتقائي في الأكل واعتادت على تناول جلد الدجاج المقلي ورقائق البطاطس فقط.

وبحسب التقارير فإن كانديس كانت تلتهم ما يصل إلى 10 أكياس من رقائق البطاطس كل يوم قبل تناول جلد الدجاج المقلي. ومع مرور الوقت توقف أصدقاء كانديس عن دعوتها إلى الولائم وأعياد الميلاد لأنها لن تأكل من طعامهم، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

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وقد حاولت كانديس الحصول على المساعدة من العديد من اختصاصيي التغذية، لكنهم وقفوا جميعاً عاجزين أمام حالتها.

وفي نهاية المطاف لجأت الشابة إلى جلسات في التنويم المغناطيسي مكنتها من تقبل تناول أنواع عديدة من الطعام بشكل تدريجي.

وقالت كانديس معلقة على تجربتها: " أشكر أخصائية التنويم المغناطيسي، لأنها ساعدتني على تخطي محنتي. أحاول الآن العودة إلى حياتي الطبيعية وتناول الطعام في المطاعم وإقامة ولائم لأصدقائي"