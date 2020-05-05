ازدهار الجولات السياحية الافتراضية في زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

في ظل تفشي فيروس كورونا أصبحت الشواطئ والمزارات السياحية خالية من السياح. ونتيجة لهذه الظروف الاستثنائية ازدهرت الجولات السياحية الافتراضية حول العالم، وهو ما يثير الشوق لدى السياح لزيارة هذه المواقع بعد انتهاء الأزمة.

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عروض رقمية

وتوفر العديد من الوجهات السياحية عروضا رقمية بارزة في مثل هذه الأوقات العصيبة؛ حيث تقدم جزر فارو الصغيرة والواقعة في شمال المحيط الأطلسي جولة خاصة؛ حيث يمكن للسياح توجيه مرشد سياحي يحمل فوق رأسه كاميرا عبر المناظر الطبيعية الخلابة، وتتم عملية التوجيه عن طريق الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي أو الحاسوب المكتبي.

وتعرف هذه السياحة باسم "السياحة عن بعد" "Remote Tourism"، وتتم عملية التسجيل عن طريق موقع الويب الخاص بالسياحة في جزر فارو، وهناك مواعيد ثابتة، ويمكن للسياح توجيه المرشد السياحي لمدة دقيقة واحدة في كل مرة.

وفي جنوب أفريقيا توفر مجموعة الفنادق Andbeyond ألعاب افتراضية Game Drives يجوب خلالها السياح عبر أربع محميات طبيعية مختلفة، ويقوم المرشد السياحي ببث مشاهدات الحيوانات مباشرة عبر يوتيوب وإنستجرام وفيسبوك إلى غرف المعيشة على الجانب الآخر من العالم.

وفي سويسرا يمكن للسياح التنقل من قمة جبلية إلى أخرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية من منصات المراقبة من خلال مناظر 360 درجة، بالإضافة إلى إمكانية الانطلاق في جولات افتراضية حول قمة بحيرة جنيف.

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كما تقوم بلدة كروناخ الألمانية في غابة فرانكفورت، والتي تمتاز بالمنازل النصف خشبية الجميلة، ببث جولات في المدينة على شبكة إنستجرام مباشرة، وهناك العديد من المتاحف تجذب الزوار إليها من خلال جولات افتراضية مثيرة في قاعات العرض مع إظهار الكثير من المعلومات الأساسية عن المعروضات الفنية.

وبالإضافة إلى ذلك توفر مدينة هانوفر الألمانية العديد من الصور 360 درجة للكثير من المعالم السياحية المشهورة على موقع الويب الخاص بالمدينة؛ حيث يمكن للسياح القيام بجولة سياحية افتراضية في البلدة القديمة واستكشاف حدائق "هيرنهويزر"، وفي منطقة العطلات المحيطة بمدينة هانوفر يمكن أيضا الاستمتاع بحوالي 24 من المناظر البانورامية مثل منطقة "شتاينهودر مير" أو "دايستر"، ومن خلال نقرة واحدة ينتقل المستخدم إلى وضع الواقع الافتراضي Virtual Reality.

وقامت الشركات السياحية العالمية بتوفير العديد من البرامج الرقمية والجولات الافتراضية، فمثلا تقدم شركة DER Touristik الكثير من مقاطع الفيديو 360 درجة على موقع الويب www.der.com، وقد تم تصوير هذه المقاطع في الوجهات السياحية في نيس وجنوب إفريقيا والمكسيك، بالإضافة إلى جولات افتراضية عن طريق الرحلات البحرية السياحية من شركات Tui Cruises وHapag-Lloyd Cruises، وتوفر شركة Tui للسياح أيضا إمكانية استكشاف فنادق Magic Life و Tui Blue مسبقا عن طريق جولات افتراضية، ويشمل ذلك التعرف على تجهيزات الغرف أيضا.

الواقع الافتراضي

وقد سهلت تقنية الواقع الافتراضي كل هذه العروض؛ حيث يمكن للسياح استكشاف البلدان والقارات الأخرى عن قرب؛ حيث تبدو المناظر الطبيعية واقعية للغاية. ويعتقد الخبير تريستان هوركس، المتخصص في التقنيات المستقبلية بمدينة فيينا، أن مثل هذه العروض قد تلبي شوق السياح إلى زيارة الوجهات السياحية؛ حيث يمكن لتطبيقات الواقع الافتراضي مثل جوجل Earth أن تترك انطباعات رائعة عند زيارة المدن والمباني.

ومع ذلك فإن استعمال تقنية الواقع الافتراضي ترهق الدماغ؛ حيث أكد الخبير النمساوي أنه لا يمكن استعمال هذه التقنية لفترة أطول من ساعة واحدة.

وأشار كارستن فيشر، المدير بشركة Interactive CMS، بعض الأسباب، التي حالت دون انتشار تقنية الواقع الافتراضي، ومنها مشاكل التوافق والأفلام غير المناسبة، وقد قدم كارستن فيشر مثل هذه النظارات لشركات السياحة والسفر، ولكن قبول العملاء لهذه التقنية كان أقل من المتوقع؛ حيث لا يمكن للانطباعات الافتراضية أن تغني المرء عن الرحلات السياحية والعطلات بأي حال من الأحوال.

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