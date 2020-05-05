تحت المجهر.. الصور الأولى من فيروس كورونا داخل الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

نشر فريق من كلية علوم الحياة بجامعة دندي البريطانية، صورا مجهرية تفصيلية هي الأولى من نوعها الملتقطة بدقة عالية لفيروس كورونا المستجد.

واشتغل علماء كلية علوم الحياة مع معهد هوبريخت في أوترخت والمركز الطبي بجامعة إراسموس في روتردام وجامعة ماسترخت لعزل وتحليل الصور، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

وتظهر الصور، الملتقطة باستخدام مجهر قوي، شكل وتكوين جزيئات "كوفيد-19"، داخل الأمعاء البشرية، وطريقة انتشاره وتكاثره.

واكتشف العلماء أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب خلايا الأمعاء ويتكاثر فيها.

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وقال الباحثون إن هذه النتائج يمكن أن تفسر سبب مواجهة ما يقرب من ثلث مرضى كورونا أعراضا في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والغثيان.

وذكر عالم الأحياء البروفيسور جايسن سويدلو "نحن متحمسون لنشر مجموعات من البيانات الجديدة المهمة بشأن هذا الفيروس، والتي يمكن للباحثين من مختلف الدول الاستفادة منها".

وأضاف "نحتاج بشكل عاجل للعمل معا لمعرفة المزيد عن هذا المرض، لنصبح قادرين على معالجته، أو على الأقل السيطرة عليه".

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