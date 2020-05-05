بعد إثارتها في "حب عمري".. كيف تسيطر المرأة على الغيرة الزائدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

دارت أحداث مسلسل "حب عمري" حول الغيرة الشديدة من البطلة "سارة" التي تؤدي دورها الفنانة سهر الصايغ، على البطل "عيسى" الذي يجسده الفنان هيثم شاكر، ويقوم في المسلسل بدور خطيبها.

أثار المسلسل حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب الغيرة الزائدة وتأثيرها على شريك الحياة وكيفية التخلص منها، لذا تقدم لنا الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري، مجموعة من النصائح للحد من الغيرة الزائدة وتأثيرها:

بدأت الدكتورة حديثها قائلة إن الغيرة أمر طبيعي لدى الجميع للدلالة على الحب، أما الزائدة سواء من الرجل أو المرأة تؤدي إلى الكثير من المشاكل، لأنها تعتبر غيرة مرضيّة تقلل من السلام النفسي والاستقرار الأسري.

أما أسباب الغيرة الزائدة لدى المرأة تتمثل في:

- التنشئة الاجتماعية للزوجة تلعب دورا مهما في غرس الغيرة الزائدة والسيطرة على الزوج، ما يؤدي إلى اشتعال الخلافات والمشاكل بين الزوجين.

- ضعف ثقة المرأة بنفسها.

- هناك بعض النساء تفضل الغيرة كحيلة من حيل الدفاع عن شريك حياتها إذا حاول الآخرين التقرب منه.

- يساعد زيادة الوزن في شعور المرأة بالغيرة، لخوفها الشديد من تعلق شريك حياتها بفتاة أخرى.

- تقليل الزوج من شأن زوجته أو شريكة حياته.

- مقارنة الزوج زوجته بالآخرين.

طرق على المرأة اتباعها للحد من الغيرة الزائدة:

- ممارسة هواية أو نشاط اجتماعي حتى لا ينصب تركيزها على زوجها طوال اليوم.

- الابتعاد عن مراقبة الزوج والتجسس عليه.

- التحلي بالقدر الكافي من السيطرة على النفس.

- عدم إيقاع الاتهامات على الزوج باستمرار.

- لا بد من التحلي بالقناعة بإن الغيرة الزائدة تودي إلى هدم علاقتها بشريك حياتها.

- إعطاء الحرية والخصوصية لزوجها حتى لا تنشب الخلافات بينهم بين الحين والآخر.

- لا بد من كسر الروتين والملل بين الزوجين.

- الحرص على الثقة بالنفس وعدم المقارنة بالآخرين.

- للزوج دور مهم لتقوية ثقة الزوجة بنفسها من خلال إبراز مميزاتها.

- ابتعاد الزوج عن القيام بأي تصرف يؤذي المرأة نفسيا أو يزيد سوء الظن لديها.

- على الزوج أن يهتم بزوجته، لمنع احساسها بالغيرة.