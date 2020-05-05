الامارات | «سجايا».. منافسات إبداعية لليافعات «عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سجايا».. منافسات إبداعية لليافعات «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن إطلاق برنامج من النشاطات الافتراضية ضمن موسم المسابقات السنوي الذي تنظمه خلال شهر رمضان الكريم لأول مرة (عن بُعد) تحت شعار «ظل هلاله»، التزاماً منها بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

يستهدف برنامج «ظل هلاله» الفتيات من عمر 13-18 عاماً، وتتنوع فئاته بين الفن والمهارات والموهبة، حيث يرافق الإعلان عن كل مسابقة مقطع فيديو ينشر على حساب المؤسسة على «إنستغرام» يتضمن الإرشادات والمعايير وخطوات التسجيل وشروط المشاركة.

ويحق لأصحاب أول 10 مشاركات الانضمام في كل مسابقة، وتمنح المشاركات مهلة يومين لتقديم أعمالهن إلكترونياً، حيث سيتم اختيار الفائزات تبعاً للأعمال التي تحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور، وتحصل الفائزات على هدايا من متجر «العبقري». وتتضمن فئات المسابقة تزيين الأكواب، تنسيق الطاولات، حلويات رمضانية، وتقنية إيقاف الحركة.

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