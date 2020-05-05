الامارات | «محمد بن راشد للمعرفة».. 210 ملخّصات رقمية لأشهر الكتب العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن راشد للمعرفة».. 210 ملخّصات رقمية لأشهر الكتب العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخصّص مركز المعرفة الرقمي، الذي أطلقته مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بهدف تعزيز مسارات نشر وإنتاج المعرفة، قسماً خاصاً لملخصات مبادرة «كتاب في دقائق»، التي أطلقتها المؤسَّسة منذ أكثر من ست سنوات بهدف تقديم ملخصات لأهم وأشهر الكتب العالمية باللغة العربية وضمها في باقة واحدة، لتحفيز مفهوم القراءة لدى مختلف فئات المجتمع، وتزويدهم بكل ما هو جديد من إصدارات عالمية. ويتيح القسم الخاص بـ«كتاب في دقائق» الفرصة لزوّار مركز المعرفة الرقمي، للاطلاع على ما يقرب من 210 ملخصات سريعة ومتنوعة لأشهر الكتب في شتى المجالات، بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها المؤسَّسة تحت عنوان: استثمر وقتك بالمعرفة، حيث يمكن للجميع قراءة الملخصات الرقمية وتحميلها بشكل مجاني من خلال موقع المركز:

https://mbrf.ae/ar/#knowledge-hub

وتتنوَّع مجالات الكتب التي يوفّرها قسم «كتاب في دقائق»، لتشمل كلاً من: التعليم، الصحة، البيئة، استشراف المستقبل، تربية الأبناء، القيادة الإدارية والنجاح الإداري، النجاح الشخصي، حياة الشيخ زايد، الفنون، الذكاء الاصطناعي، التنمية الذاتية، والسعادة والتسامح، وغيرها.

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وأكَّد المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أنَّ مبادرة «كتاب في دقائق» استطاعت على مدار السنوات السابقة تلبية اهتمامات القرّاء والاستحواذ على إعجابهم، عبر إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الإصدارات الأكثر رواجاً على مستوى العالم بشكل مختصر ومفيد، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من قِبَل الجمهور لاقتناء نسخ من ملخصاتها أو قراءتها من خلال «مركز المعرفة الرقمي». وتركِّز ملخصات «كتاب في دقائق» في موضوعاتها، على فئات طلاب الجامعات والدراسات العليا، والموظفين بالمؤسَّسات والشركات، ومديري المؤسَّسات والشركات. ومن أبرز الكتب التي تمَّت إضافتها أخيراً للملخصات كتاب «المؤثرون الاجتماعيون»، الذي يتناول بناء الصورة الإعلامية المرتبطة بشخصية الفرد في عصر التواصل الاجتماعي، إلى جانب كتاب «كيف تطوِّر مهاراتك عن طريق التعلّم الذاتي»، وهو دليل موجز حول كيفية الاستعانة بكتب التعلّم الذاتي لتحقيق الأهداف، إضافة إلى كتاب «الاستعداد للمستقبل»، الذي يقدِّم القواعد الجديدة للنجاح في العمل والحياة في عالمنا المعاصر. وشهد مركز المعرفة الرقمي خلال العام الجاري إقبالاً واسعاً من جميع فئات القرّاء.

• تتنوَّع مجالات الكتب التي يوفّرها قسم «كتاب في دقائق»، التعليم، الصحة، البيئة، واستشراف المستقبل.

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