الامارات | 5 إرشادات لحماية الجلد من الجفاف في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات لحماية الجلد من الجفاف في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل في المستشفى السعودي الألماني، الدكتورة منال التميمي، أن غالبية الصائمين يواجهون مشكلات جفاف الجلد في رمضان بسبب قلة شرب الماء ونقص التغذية المرطبة، مشيرة الى أن الحالة مضاعفة في هذا العام بسبب كثرة استخدام الصابون وغسل اليدين وكثرة استخدام المعقمات جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد، الأمر الذي يتطلب مضاعفة العناية بالجلد وترطيبه. ولفتت التميمي الى أن تراكم جفاف الجلد يحدث أضراراً كثيرة للبشرة تبدأ بالآثار الجمالية، ومنها فقدان البشرة لرونقها وظهور التجاعيد في وقت مبكر، لتصل الى الأمراض الجلدية ومنها الأكزيما. وقدمت التميمي خمسة إرشادات مهمة لحماية البشرة من الجفاف خلال رمضان، خصوصاً في ظل جائحة «كورونا».

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