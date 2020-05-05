الامارات | «أبوظبي للكتاب».. جلسات افتراضية بالتعاون مع «الإمارات للآداب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للكتاب».. جلسات افتراضية بالتعاون مع «الإمارات للآداب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب، سلسلة من الجلسات الافتراضية بتقنية البث المباشر، والتي يجري تنظيمها في إطار الفعاليات الرقمية التي يقدمها معرض أبوظبي الدولي للكتاب لجمهوره، وذلك لنشر المعرفة بطرق مبتكرة وتعزيز التواصل مع الوسط الأدبي، بعد تأجيل الدورة الثلاثين من المعرض إلى العام المقبل بسبب الأوضاع الصحية العالمية الحالية.

يشارك في الجلسات الافتراضية التي تستمر لغاية 15 يونيو المقبل 10 متحدثين عالميين، ممن تتنوع اختصاصاتهم ومحاور اهتماماتهم في مجالات التعليم، وإدارة الأعمال، والتاريخ، والترفيه، والمكتبات، والصحة، والعلوم، لتلبي بذلك ذائقة وتطلعات الفئات العمرية المجتمعية المتنوعة من الناشئة والأطفال والكبار على حد سواء.

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وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي: «تسهم الجلسات الافتراضية في تعزيز مكانة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي نجح رغم تأجيل فعالياته في الحفاظ على اتصاله بجمهوره، والناشرين، والمفكرين، والأدباء، وفق خطط مدروسة، ومحتوى تفاعلي هادف، يرقى إلى ذائقة المهتمين على اختلاف اهتماماتهم، وهو ما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدائرة التي تسعى إلى تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة للثقافة ووجهة للمثقفين محلياً وعالمياً».

وقالت الرئيس التنفيذي عضو مجلس الأمناء في مؤسسة الإمارات للآداب، إيزابيل أبوالهول: «إن للأدب قدرة على تغييرنا، وتغيير ما نشعر به، كما أنه يساعدنا على التأقلم مع الظروف التي نواجهها، حيث تضفي شيئاً من السحر عند قيام الكاتب بإعادة إحياء الكتاب. في هذه الفترة الصعبة من التباعد الاجتماعي لا يوجد أفضل من مشاركة تجربة الاستماع إلى هذه الجلسات المُلهمة مع الآخرين».

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