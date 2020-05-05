الامارات | مواهب فنية أردنية تظهر في «حظر كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب فنية أردنية تظهر في «حظر كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجد الأردن طريقة مبتكرة لتشجيع الشباب والأطفال على التزام منازلهم أثناء حظر التجوال بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر مسابقة تهتم بالمواهب جذبت عشرات آلاف المشاركين وملايين المتابعين، خصوصاً في مجال الغناء والموسيقى.

«أنا بدي طير، ما حدا بيلغي جناحاتي، صوت العصافير، غني الحلم بغنياتي».. غنت تالين هنديلة (20 عاماً) بإحساس، مستعيدة أغنية للفنانة اللبنانية هبة طوجي، على شريط فيديو قصير بدت فيه مرتدية قميصاً ابيض بسيطاً داخل غرفة مع إنارة خافتة على وقع موسيقى أخذتها عن الإنترنت.

وتمّ بث الفيديوهات في إطار مسابقة تنظمها وزارة الثقافة الأردنية تقوم على أن يسجل المشترك شريط فيديو قصيراً يضيف له وسم «#موهبتي_من_بيتي» قبل نشره عبر أي من وسائل التواصل الاجتماعي، فينقل عبر حسابات وزارة الثقافة على «فيس بوك» و«يوتيوب»، وأسبوعياً عبر التلفزيون الأردني أيضاً.

وخُصصت 100 جائزة نقدية للفائزين أسبوعياًً تراوح قيمتها بين 100 دينار (140 دولاراً) و1000 دينار (1400 دولار).

وفازت تالين هنديلة بجائزة عن فئة الغناء في الأسبوع الثاني للمسابقة، وقالت إن فكرة المسابقة وتوقيتها «جميلان، وحظر التجول وفّر فرصة فريدة للأطفال والشباب لتنمية مواهبهم في المنزل». وبدأت المسابقة بعد أسبوع من فرض حظر التجوال، وستستمر حتى عيد الفطر. وأبرز المجالات التي تشملها المسابقة هي الغناء والموسيقى والشعر والرسم والقصة، وتنقسم لفئتين عمريتين، الأولى للأطفال من سن 10 إلى 14 عاماً، والثانية من سن 15 إلى 25 عاماً.

وبحسب الوزارة، تجاوز عدد المشاركين في المسابقة حتى الآن 67 ألفاً حصدوا نحو 18 مليون مشاهَدَة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعطي لجنة من خمسة فنانين رأيها بالفيديوهات المشتركة، كما يؤخذ بالاعتبار عدد إشارات الإعجاب (لايكات) على الفيديو على مواقع التواصل. وتعلن النتائج الأسبوعية عبر برنامج خاص على التلفزيون الأردني كل يوم أحد، وعبر موقع وزارة الثقافة الالكتروني.

فائزون

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فاز بالمركز الأول في الأسبوع الأول من المسابقة عن فئة العزف والغناء، عازف الفلوت، إباء عكروش (24 عاماً) الحاصل على شهادة البكالوريوس في الموسيقى من الجامعة الأردنية.

وقال الشاب الهادئ: «حظر التجول منح فرصة للجميع لقضاء وقت أطول مع مواهبهم، والجوائز النقدية شجعتهم على المشاركة».

وأضاف «سجلت مقطعاً بسيطاً لنشره عبر (فيس بوك) للأصدقاء، لكن سمعت بالمسابقة فأضفت وسم #موهبتي_من_ بيتي، وشاركت. لم أتوقع الفوز بسبب تدني جودة تصوير الفيديو».

ويعزف عكروش في الفيديو تقاسيم شرقية على آلته الغربية. ومن على شرفة منزله الذي تحيط به الطبيعة الخضراء من كل جانب في مدينة الفحيص غرب عمان، عبّر عكروش عن سروره لأنه نجح «بتعريف البعض على هذه الآلة، وهناك الآن من يراسلونني ويتواصلون معي للسؤال عن آلة الفلوت». في منطقة الأشرفية الشعبية في عمان، عبّر الشاب محمود عزازي (22 عاماً) الذي درس فنون الطهي، عن سعادته بالفوز بالمركز الثاني عن فئة الغناء في الأسبوع الثاني من المسابقة.

أما نبيل الربضي (25 عاماً) الفائز لعزفه على آلة القانون مقطعاً من أغنية «أنت عمري» لأم كلثوم، فقال إنه رغب بالمشاركة بـ«آلة القانون الشرقية العريقة» وسط كثافة المشاركات بآلات غربية. وعبّر عيسى قيصر (24 عاماً) الذي يعمل في التوزيع الموسيقي والغناء، وتابع المشاركات في فئتي الغناء والعزف باهتمام، عن أمله في «أن تستمر هذه المسابقة مستقبلاً، فهناك مواهب فنية رائعة تستحق الفوز والدعم».

أبرز المجالات التي تشملها المسابقة هي الغناء والموسيقى والشعر والرسم والقصة.

تمّ بث الفيديوهات من قبل وزارة الثقافة الأردنية قبل وسائل التواصل الاجتماعي.

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