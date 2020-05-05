شكرا لقرائتكم خبر عن العوضي وياسمين عبدالعزيز زواج على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد سلسلة من الجدل، أعلن الفنان الشاب أحمد العوضي زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وكتب على «فيس بوك» أنه تزوج، دون الإشارة إلى اسم العروس، وفي اللحظة نفسها غيرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز حالتها الاجتماعية على «فيس بوك» أيضاً، وكتبت: «متزوجة»، وتوالت التهاني عليهما بالزواج من معظم المقربين منهم في الوسط الفني والصحافي. وصرح الفنان أحمد العوضي لبعض المواقع بأنه تزوج بالفعل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بينما لم تعلق ياسمين على الخبر. ورغم أن الإعلان عن الزواج من كليهما جاء منذ ساعات، لكنَّ مقربين منهما أشاروا أن الزواج تم منذ فترة طويلة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | العوضي وياسمين عبدالعزيز زواج على «فيس بوك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.