الامارات | «الثقافة» تبحث تبادل الخبرات مع فنلندا وبلغاريا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تبحث تبادل الخبرات مع فنلندا وبلغاريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، في اجتماعين منفصلين بتقنية الاتصال المرئي مع وزيرة الثقافة والعلوم في جمهورية فنلندا، هانا كوسوني، ووزير الثقافة في جمهورية بلغاريا، بويل بانوف، مجالات التعاون الثنائي في القطاع الثقافي والإبداعي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، خصوصاً في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم بفعل تفشي «كوفيد 19».

وأطلعت نورة الكعبي الوزيرين على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارات منذ بداية الأزمة الحالية، والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات بالدولة لضمان استمرار عجلة الحياة مثل العمل عن بعد، والتعلّم عن بعد، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

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وثمّنت هانا كوسوني اقتراح نورة الكعبي، في اجتماع وزراء الثقافة باليونسكو، بضرورة إصدار دليل السياسات الرقمية والاهتمام بالملكية الفكرية.

وأكد بويل بانوف رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثقافي في مجالات ترجمة الشعر والكتب والأدب من الإمارات، حتى يطّلع الجمهور البلغاري على الإنتاج الفكري والأدبي في الدولة.

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