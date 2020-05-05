الامارات | 5 ساعات مع النجوم لدعم المتضررين من «كورونا» في الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ساعات مع النجوم لدعم المتضررين من «كورونا» في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق النجم الهندي شاروخان الملقب بـ«ملك بوليوود» النكات، وغنى أول من أمس خلال حفل عبر الإنترنت استمر خمس ساعات تقريباً، وشارك فيه عدد من المشاهير بهدف جمع الأموال للمتضررين من جائحة كورونا.

وشاهد عشرات الآلاف أكثر من 70 شخصية تعد من بين الأكثر شهرة في الهند، بالإضافة إلى أسماء عالمية، مثل الممثل ويل سميث، وأسطورة الروك ميك جاغر في عرض «آي فور إنديا» الذي بث مباشرة على «فيس بوك».

وطمأن شاروخان بعد تأديته أغنية مليئة بالأمل والمرح، الجميع بأن «كل شيء سيكون على ما يرام» بعد انتهاء أزمة كورونا.

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بينما تحدث جاغر وويل سميث عن العمال المهاجرين الذين يعيشون في الأرياف والذين فقد كثير منهم وظائفهم، وأصبحوا معرضين لخطر الجوع مع عملية الإغلاق المستمرة.

وتحدث مشاهير من بينهم بريانكا شوبرا جوناس وهريثيك روشان إضافة إلى غناء جوقات محلية باللغتين الإنجليزية والهندية عن جمع الأموال للمحتاجين.

وجمع الحدث حتى أول من أمس 37.5 مليون روبية (نحو 499 ألف دولار) من 60 مليون روبية يهدف إلى جمعها، وستقدم مجموعات خيرية كبرى تبرعات إضافية بما فيها مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

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