الامارات | ذكاء اصطناعي يُجري تعديلات على أنظمة البناء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتيح نظام «كلوز» من شركة «كاربون لايتهاوس»، الحائزة جائزة أفكار تغير العالم 2020 التي نظمتها مجلة «فاست كومباني» للمباني، إمكانية إجراء تغييرات آنية وتلقائية لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%. والمهمة الأساسية التي تعمل على إنجازها كاربون لايتهاوس مكافحة التغير المناخي بصفتها شركة متخصصة بكفاءة استهلاك الطاقة، ويؤدي تحسين نظم المباني التجارية إلى ترشيد استهلاك أكبر قدر ممكن من الطاقة للحد من انبعاثات الكربون، لكن إدارة هذه الشركة توصلت إلى قناعة راسخة بأن إقناع الناس بضرورة الاهتمام بالمناخ وخطورة التغير المناخي ليسا بالضرورة الطريق الأسهل لحل هذه المشكلة. وقال بريندن ميلشتاين الرئيس التنفيذي للشركة «نرى أن إقناع الناس وتغيير قناعاتهم وممارساتهم سيستغرقان وقتاً طويلاً جداً، لذا فإن الطريقة الأسرع هي التأكيد على المبالغ المالية الطائلة التي ستوفرها الشركات عند اقتنائها أنظمة صديقة للبيئة، وهذه هي الطريقة الوحيدة لحث الجميع على أخذ هذه المسألة على محمل الجد». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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