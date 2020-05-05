الامارات | معالم إيطالية تكافح للبقاء على تواصل مع محبيها عن بُعد

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شكرا لقرائتكم خبر عن معالم إيطالية تكافح للبقاء على تواصل مع محبيها عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتمد إيطاليا على تراثها الثقافي وعلى السياح الذين يأتون لزيارة البلاد ويقعون في حبها، لكن حالياً وفي ظل جائحة فيروس كورونا تكافح المسارح والمتاحف والمعالم السياحية للبقاء في ظل الأزمة التي تعد إيطاليا من أكثر الدول تضرراً بها.
وتحاول المتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية تشجيع الأشخاص الآن على الاستمتاع بها عن بُعد عبر الإنترنت، فعلى سبيل المثال أتاح ماسيمو أوسانا الذي يرأس موقع بومبي لهؤلاء المهتمين القيام بجولة افتراضية للحفريات.
وتقدم مدينة روما برامج ثقافية للأطفال في أي مكان كانوا، إذ تخرج وزارة الثقافة أفلاماً ومقاطع مصورة وتنشرها على «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي.
وصارت أعمال ليوناردو دافينشي متوافرة على الإنترنت أيضاً على الرغم من أنه لا يمكن محاكاة زيارة للمتحف عبر حاسوب أو هاتف ذكي، إلى جانب أن المؤسسات الثقافية مازالت تعاني قلة الدخل.
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