الامارات | «نيويورك أبوظبي».. محاضرات عن بُعد بمشاركة حائزين جائزة نوبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «نيويورك أبوظبي».. محاضرات عن بُعد بمشاركة حائزين جائزة نوبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق سلسلة تضم ست محاضرات أرشيفية استضافها المعهد بمشاركة مجموعة من الحائزين جائزة نوبل، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للأفراد الموجودين في منازلهم للتعرف الى أهم المفكرين والمتحدثين عن كثب، من خلال هذه السلسلة المتوافرة على قناة معهد جامعة نيويورك أبوظبي الرسمية على موقع «يوتيوب».

ويأتي إطلاق هذه السلسلة عبر شبكة الإنترنت في إطار الجهود الرامية لدعم حملة #خلك_في_البيت خلال شهر رمضان المبارك، والتزام المجتمع بالتباعد الاجتماعي، حيث سيتمكن الجمهور من الخوض في غمار عدد من الموضوعات والتساؤلات المهمة، مثل: كيف تعمل الكهرباء على تقوية عضلاتنا، ومحاولة التعمق وفهم أصل الحياة الخلوية. وتتضمن سلسلة التسجيلات للحائزين جائزة نوبل المحاضرات التالية: محاضرة عالم الفيزياء الحيوية الأميركي رودريك ماكينون الحائز جائزة نوبل في الكيمياء في عام 2003، حوار مع وولي سوينكا الكاتب والشاعر والناشط السياسي النيجيري الحائز جائزة نوبل، وغيرهما.

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