موديلات صدور فساتين زفاف

لأن يوم زفافك يوم مميز يجب أن تفكيري كثيراً في اختيار الفستان المناسب لكِ، ولشكل جسمك، لأن بعض تفاصيل الجسم هي ما تحدد تصميم الفستان.

ومن بين العناصر التي يحددها شكل الجسم هو تصميم منطقة الصدر، فما يناسب صاحبات الصدر الكبير، لا يناسب صاحبات الصدر الصغير والعكس صحيح وهذا ما سنتعرف عليه اليوم



موديلات صاحبات الصدر الكبير:

بشكل عام يفضل تنفيذ التصميمات التي لا تعتمد على التفاصيل الكثيرة عند منطقة الصدر، على العكس يجب أن تكون هذه المنطقة بسيطة وغير ملفتة للنظر، فحاولي تجنب التطريز مثلا المبالغ فيه، واعتماد الأقمشة السادة، أو الدانتيل الرقيق، مع اعتماد هذه الموديلات.



الصدر العالي:

أول موديل مناسب لصاحبات الصدر الكبير هو الفستان الذي يغطي منطقة الصدر بالكامل، ولا يظهر منه أي جزء، مع وجود حرف V صغير حيث يعمل على تنحيف الجسم كله بشكل عام وليس الصدر فقط.



الياقة العالية:

كما أن الفساتين ذات الياقة العالية أيضا تخفي منطقة الصدر بشكل أفضل، ويعطي مظهر ناعم للعروس بشكل عام.



الصدر الواسع:

الفساتين ذات الصدر الواسع مثل موديلات الأوف شولدر لا يظهر حجم الصدر، على أن تكون هذه المنطقة مغطاه بالكامل، والكتفين هم الجزء المكشوف فقط.



موديلات الصدر الصغير:



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صاحبات الصدر الصغير يمكنهن اعتماد الموديلات ذات تفاصيل أكثر، وتطريزات لأن منطقة الصدر لديهم غير بارزة، وعليهن اعتماد تصميمات تبرزه.



ثنيات ستان:

من الأفكار الجيدة التي يمكنك اعتمادها هي الصدر الستان ذو الثنيات والطيات المتعددة، على شكل مروحة مثلا.



الفيونكات:

أيضا الفيونكات الستان يمكن أن تكون فكرة مميزة و جريئة بعض الشيء.



الريش:

استخدام الريش في الفساتين السوارية وفساتين الزفاف من الصيحات الرائجة في هذه الفترة، وصاحبات الصدر الصغير محظوظات لأن بإمكانهن اعتماده دون خوف أن يكون مبالغ فيه.

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