أروى بـ 8 لوكات في برنامج "رامز مجنون رسمي"

أطلّت النجمة أروى بـ 8 لوكات في أول أسبوع من شهر رمضان، في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تقدمه الى جانب رامز جلال، والذي يعرض على شاشة ام بي سي خلال شهر رمضان.



وقد اختارت أروى هذه الإطلالات من تصميم المصممة ديانا الزين من لبنان، و أشرفت على لوكاتها خبيرة المظهر صوفي حسين ( جولي فاشون ستوديو ) .



وعن تواجد أروى في عالم التقديم، فقد كشفت أروى في احدى مقابلاتها أن برنامج "آخر من يعلم" لم يكن العرض الأول الذي قدم لها، غير أن كان له نكهته الخاص، وشعرت أروى أنها ستحقق نجاحا بتقديمها له، دون ما سبق من عروض.

يذكر أن البرنامج يبدأ بمقلب يقوم على ﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ "رامز مجنون رسمي" ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم إيصالهم إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في دبي، فيتعرضون لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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