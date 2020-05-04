بعد تحول ابنة هشام سليم لذكر.. أسباب وأعراض وشروط التحول الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف الفنان هشام سليم، عن تعرض ابنته "نورا "لعملية تحول جنسي لتصبح ذكرًا يُدعى "نور".

وقال خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس" والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي: "بنتي نورا بقت ابني نور وربنا اللي عايز كدة، وهي بتتحول جنسيا حاليا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت على طول بشك في الحكاية دي".

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أسباب وأعرض والشروط الطبية لإجراء عملية التحول الجنسي وفق ما نقل موقعي "webmd" و"plannedparenthood".

الأسباب:

- الجنس البيني، وهو يبدأ منذ الولادة بمعنى أن يولد الطفل بأعضاء تناسلية ما بين الذكر والأنثى، كولادته بأعضاء ذكورية خارجية واحتواء جسمه من الداخل على أعضاء أنثوية كالرحم أو المبايض، لهذا يختلط على المحيطين تحديد جنسه.

وفي هذه الحالة يجب عرض الطفل على طبيب جراحة أطفال للخضوع للفحص الدقيق، لكي يتم تحديد جنس المولود وتصنيفه، ثم بعد ذلك يتم خضوع الطفل لعملية تصحيح الجنس.

- اضطراب الهوية الجنسية، وهي حالة مرضية يكون فيها المريض شكله الخارجي وتركيبه الداخلي ينتمي لجنس، ولكن مخه المسؤول عن تحديد الهوية ينتمي لجنس آخر.

الأعراض:

- تظهر الأعراض عند الذكر عند بلوغه، وقد يبدو عليه علامات الأنوثة كنعومة الصوت ونمو الثديين.

- تظهر أعراض عند الأنثى عند بلوغها متمثلة في: خشونة الصوت وغزارة نمو الشعر والعضلات القوية وقلة نمو الثديين.

-رفض الأنثى أو الذكر ارتداء الملابس التي يرتديها جنسهم، والرغبة في ارتداء ملابس عكس الجنس الآخر.

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-رفض الطفل المشاركة في الأنشطة والألعاب المرتبطة عادة بجنسهم، والرغبة في المشاركة في الأنشطة والألعاب المرتبطة بالجنس الآخر.

- يرغب الذكر في الجلوس للتبول، وقد ترغب الفتاة في الوقوف للتبول.

-ا لشعور بالضيق الشديد بسبب التغيرات الجسدية للبلوغ.

- اضطراب مشاعر المريض وانفعالاته التي تلائم جنسه.

-عدم التقبل للشكل والجسم على الإطلاق.

شروط إجراء العملية:

- أولا قبل إجراء العملية يطلب العديد من الأطباء، أن يتحدث الشخص الراغب في التحول الجنسي مع طبيب نفسي أو غيره من خبراء الصحة العقلية المتخصصين في القضايا من هذا النوع الاجتماعي، للتأكد من أنه يعاني من مشكلة نفسية أم لا.

- وبعد تأكيد المعالج أن لديه خلل في النوع الاجتماعي، والذي يطلق عليه "اضطراب الهوية الجنسية"، يشعر الأشخاص المصابون بهذه الحالة بأنهم يجب أن يكونوا من الجنس الآخر، مما يسبب لهم الضيق.

- يحتاج المريض إلى علاج نفسي لمدة عامين ليساعد المريض على ضبط مخه مع جسمه، وهناك بعض الحالات التي تستجيب للعلاج وتتقبل نفسها.

-وهناك بعض الحالات التي لا تستجيب للعلاج طوال العامين، ما يستدعي إجراء عملية جراحية لهم، ولكن يتم اخبارهم بالعملية ومخاطرها قبل إجرائها لأن المريض قد يحرم من الإنجاب.

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