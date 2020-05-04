منها تليف الكبد.. 7 أمراض يسببها كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
لاحظ الأطباء أن فيروس كورونا المستجد، بإمكانه التسبب في مضاعفات صحية خطيرة، غير الالتهاب الرئوي، هذه المضاعفات تؤثر على أجهزة الجسم المختلفة، وتسبب الإصابة بأمراض أخرى إلى جانب كوفيد 19.
يستعرض "الكونسلتو" أبرز الأمراض التي يسببها فيروس كورونا المستجد، وفقًا لموقع "Webmd".
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