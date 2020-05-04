8 نصائح لصحة أفضل في رمضان.. منها الاهتمام بالسوائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

يبحث أغلب الأشخاص عن عادات صحية تكسبهم صحة جيدة، خاصًة خلال شهر رمضان، منها اتباع نظام غذائي صحي، مما يساعد في تقليل فرص التعرض لمخاطر الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي ومخاطر السمنة.

يستعرض "الكونسلتو" طرق الحفاظ على صحة الجسم في رمضان، وفقًا للدكتورة، جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.

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