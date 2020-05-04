هذه الأطعمة غنية بالماء.. تقضي على العطش أثناء الصيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سفرة السحور يجب أن تضم الأطعمة والسوائل التي تعمل على تجنب العطش خلال نهار رمضان.

لذا نقدم لكم مجموعة من هذه الأطعمة، وفق لما ذكره موقعي "clevelandclinic" و"sharecare":

- الفراولة:

من أبرز الفواكه التي تحتوي على نسبة وفيرة من المياه، لذلك ينصح بتناولها بعد وجبة السحور.

- البطيخ:

يحتوي على 91% من الماء والألياف، ما يساعد على التقليل من الإحساس بالعطش.

-الكنتالوب:

من الفاكهة المهمة التي يجب عليك وضعها على مائدة السحور، وذلك لاحتوائه على 90.2% من الماء.

- اللبن الرايب أو الحليب:

يساعد اللبن الرايب في الشعور بالشبع وعدم الشعور بالعطش طوال نهار رمضان، وللحفاظ على الوزن يفضل اختياره من الأنواع خالية الدسم.

- الخوخ:

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من الفواكه المهمة التي يجب تناولها على مائدة السحور، لاحتوائه على 89% من الماء وفيتامين سي.

-الموز:

من أبرز الفواكه المهمة، نظرا لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على منع الإحساس بالعطش.

- التفاح:

يعد التفاح من أفضل أنواع الفاكهة التي يمكنك تناولها على السحور، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف التي تزيد من إحساس الشبع.

- الخس:

يحتوي على 95% من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم ومنع الإحساس بالعطش.

- الخيار:

يحتوي على 95% من الماء، لذلك يفضل تناوله على السحور.

- الزبادي:

يساعد الزبادي على تسهيل عملية الهضم وعلاج الإمساك وخفض الدهون من الجسم وحموضة المعدة، بجانب ذلك يحتوي على 85% من الماء.