هذه الأطعمة غنية بالماء.. تقضي على العطش أثناء الصيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
سفرة السحور يجب أن تضم الأطعمة والسوائل التي تعمل على تجنب العطش خلال نهار رمضان.
لذا نقدم لكم مجموعة من هذه الأطعمة، وفق لما ذكره موقعي "clevelandclinic" و"sharecare":
- الفراولة:
من أبرز الفواكه التي تحتوي على نسبة وفيرة من المياه، لذلك ينصح بتناولها بعد وجبة السحور.
- البطيخ:
يحتوي على 91% من الماء والألياف، ما يساعد على التقليل من الإحساس بالعطش.
-الكنتالوب:
من الفاكهة المهمة التي يجب عليك وضعها على مائدة السحور، وذلك لاحتوائه على 90.2% من الماء.
- اللبن الرايب أو الحليب:
يساعد اللبن الرايب في الشعور بالشبع وعدم الشعور بالعطش طوال نهار رمضان، وللحفاظ على الوزن يفضل اختياره من الأنواع خالية الدسم.
- الخوخ:
من الفواكه المهمة التي يجب تناولها على مائدة السحور، لاحتوائه على 89% من الماء وفيتامين سي.
-الموز:
من أبرز الفواكه المهمة، نظرا لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على منع الإحساس بالعطش.
- التفاح:
يعد التفاح من أفضل أنواع الفاكهة التي يمكنك تناولها على السحور، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف التي تزيد من إحساس الشبع.
- الخس:
يحتوي على 95% من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم ومنع الإحساس بالعطش.
- الخيار:
يحتوي على 95% من الماء، لذلك يفضل تناوله على السحور.
- الزبادي:
يساعد الزبادي على تسهيل عملية الهضم وعلاج الإمساك وخفض الدهون من الجسم وحموضة المعدة، بجانب ذلك يحتوي على 85% من الماء.
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