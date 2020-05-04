5 سلوكيات غير صحية تغيرت للأفضل.. والسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، وإعلانه بمثابة جائحة عالمية، وأصبح الأشخاص عرضة أكثر للإصابة، بسبب السلوكيات غير الصحية المتبعة قديمًا، والتي تساهم في الإصابة بالوباء، إلا أن هذه السلوكيات قلت تدريجيًا، والفضل يرجع لفيروس كورونا.

يستعرض "الكونسلتو" بعض السلوكيات غير الصحية التي ابتعد الكثيرون عنها بعد انتشار كوفيد 19.

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