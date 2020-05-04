منها الشوربة ..أسوأ أطعمة يمكنك تناولها على الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تمنح وجبة الإفطار الصحية جسم الإنسان طاقة وحيوية بعد يوم صيام شاق، وتعيد له الشعور بالنشاط.

واعتاد كثير من المصريين خلال وجبة الإفطار في شهر رمضان على تناول الوجبات الدسمة والمقلية وبكميات كبيرة، معتقدين أن ذلك يمدهم بالطاقة ويعوضهم عن جوع الصيام.

من جانبه؛ قال الدكتور إبراهيم إسماعيل، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات لمصراوي: "على الصائم اختيار نوعية الطعام الذي يتناوله على الإفطار حتى لا يصاب بأمراض عديدة".. كما قدم استشاري التغذية العلاجية خلال السطور التالية بعض المأكولات التي يفضل أن تتجنبها تمامًا في وجبة الإفطار ، وهي كالتالي:

- المخلل

تناول المخلل قد يكون لدى الكثير بمثابة فاتح للشهية، ويفضل البعض بدء الطعام به غير عابئين أنه مضر للصحة خاصة خلال فترة الصيام، لأن المخللات المخزنة تحتوي على كمية كبيرة من الفطريات والأملاح والصوديوم بجانب الألوان الصناعية، ويزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، والإفراط منه يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، على حد قول استشاري التغذية

- الأطعمة المقلية

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جميع الأطعمة المقلية تحمل العديد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة، مثل ( الفراخ البانية والبرجر والبطاطس) التي يرتبط تناولها بالكثير من المخاطر الصحية، كزيادة نسبة الكولسترول في الدم، ويعمل على انسداد الشرايين، ويسبب السمنة، ويؤدي إلى عسر هضم وحموضة والتهاب في المعدة.

-السكريات

إذا كنت من محبي تناول الكنافة والقطايف يفضل أن تأكلها بعد الإفطار بثلاثة ساعات على الأقل، لاحتوائها على نسبة هائلة من الدهون والسكر. إذ يعد الإفراط في تناولها يرفع نسبة السكر في الدم بالإضافة إلى الإصابة بمرض السكري، وهو مرض ناتج عن مشكلة في إفراز هرمون الأنسولين ووجود خلل في أدائه، و ترسب الدهون على الكبد.

-الشوربة

يشعر الصائم بالرضا بعد تناول الشوربة الدسمة التي تجعله ممتلئًا قبل تناول حتى وجبة الإفطار، فيما يؤدي ذلك إلى أضرار بالجهاز الهضمي، والغازات والانتفاخ والإمساك؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية والدهون، والشعور بالشبع.

- اللحوم الحمراء

تحتوى اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون والبروتينات، وهي كفيلة بإرهاق جسمك طوال الليل وعدم حصولك على قسط وافر من النوم الهادئ، وذلك أيضًا لأنها تحتاج وقت أطول للهضم أكثر من باقي الأطعمة، لذا يفضل تناول جرام واحد من كل كيلو من وزنك فقط.