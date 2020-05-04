8 أخطاء تقع فيها ربات البيوت عند تنظيف الحمام.. احذريها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تنظيف حمام المنزل يعد من الأمور الشاقة على ربة المنزل، التي تُحضّر له وتعّد له المكونات والمنظفات المناسبة.

ولكي تحصلي على النتيجة المرجوة من النظافة والقضاء تمامًا على الجراثيم والبكتيريات، نذكر لكم بعض الأخطاء التي تقع فيها السيدات أثناء تنظيف الحمام، وفق ما نقل موقع "apartmenttherapy".

- استخدام منتج واحد أثناء التنظيف:

هناك أسطح متعددة في الحمام، ما يعني بشكل عام أنها تحتاج إلى منتجات تنظيف مختلفة لتنظيفها بشكل صحيح.

والنسبة للبلاط يجب اختيار منظفا لإزالة العفن، وأيضا تحتاج أحواض الاستحمام إلى منظفات تنظيف خفيفة لتجنب خدش الأحواض أثناء عملية التنظيف، وعلى النقيض الآخر تحتاج المراحيض إلى منتج قوي مضاد للبكتيريا لوقف انتشار الجراثيم، وبالنسبة للمرايات والأسطح الزجاجية يتم استخدم منظف الزجاج الخاص بتنظيفها.

- عدم تنظيف فرشاة الحمام بعد استخدامها:

تعتبر فرشاة الحمام موطنا لتجمع البكتيريا، لذلك لا بد من تنظيفها بعد استخدامها وعدم إعادتها إلى مكانها فور الانتهاء من استخدامها قبل تنظيفها، وذلك لأنها تكون مليئة بالجراثيم التي تسبب الإصابة بالفيروسات.

- عدم تنظيف حامل فرشاة الأسنان:

يعتبر حامل فرشاة الأسنان من أكثر الأماكن تلوثا وتجمعا للجراثيم داخل الحمام، ما يؤدي إلى تجمع البكتيريا الضارة، وعدم تنظيفه يسبب انتشار الميكروبات والعدوى إلى فرشاة الأسنان، ما قدي يؤدي في التهاب اللثة والإصابة بقرح الفم عند استخدامها.

- وضع فرشاة الأسنان بجانب منتجات التنظيف:

عادة تتواجد منتجات التنظيف داخل الحمام، لذا يجب التأكد من عدم قرب فرشاة الأسنان من منتجات التنظيف، حتى لا تتصل بتلك المكونات الحادة والسامة في منتجات التنظيف، ما يسبب في تلف الفرشاة والتقليل من فاعليتها.

- إهمال تنظيف ستارة الحمام:

من المهم تنظيف ستارة الحمام، تجنبا لانتقال رذاذ غير نظيف أو رذاذ الصابون عند غسل الآخرين لأيديهم، ما يؤدي إلى انتشار البكتيريا بالحمام، لذلك من الأفضل غسلها في الغسالة وتركها تجف في الهواء والشمس.

- عدم تنظيف رأس الدش:

يهمل البعض تنظيف رأس الدش، ونظرا لأنها أكثر الأماكن التي يتجمع بها الجراثيم والبكتيريا والكائنات الدقيقة، يؤدي ذلك إلى انتقال البكتيريا والعدوى، لذلك يجب مسحه وتنظيفه يوميا حتى لا تتراكم الجراثيم عليه.

- إهمال تنظيف حوض الحمام:

عادة ما يتم إهمال تنظيف الحوض، ونظرا لأنه يتعرض للماء والصابون باستمرار، تتراكم بداخله الجراثيم والدهون، وتساهم في تلوثه.

- عدم تهوية الحمام بعد استعمال المنظفات:

بالرغم من أن المنتج المستخدم في التنظيف يساعد في التخلص من الأوساخ الموجودة في الحمام، إلا أنه يمكن أن يكون ضارا بالصحة ويسبب ضيق التنفس والاختناق، إذا لم يتم تهوية الحمام جيدا أثناء استخدام كيماويات التنظيف الثقيلة ذات الرائحة القوية النفاذة.